Június 2-án és 3-án zajlik Miskolc új fesztiválja, a Diósgyőrfeszt, amely egy igazán rendhagyó és exkluzív helyszínen, a DVTK Stadionban kerül megrendezésre. A kétnapos eseményen a legnagyobb hazai sztárok mellett az egyik legnagyobb durranás a június 3-án este fellépő Lost Frequencies lesz, aki jelenleg a világ egyik legismertebb Dj-je.

A Lost Frequencies nem más, mint Felix De Laet, aki az elmúlt fél évtizedben elképesztő nemzetközi sikereket ért el. A belga Dj majdnem tíz évvel ezelőtt az „Are You With Me” című slágerével robbantott, amivel nemcsak 18 országban lett listavezető, de első belga előadóként a briteknek is elsőszámú kedvence lett. Ezt követte a „Reality'”, ami ugyanolyan sikeres lett, mint az előző slágere. Miután megjelent két albuma is, tavaly világszerte elsöprő sikert aratott a „Where Are You Now”-val. Eközben természetesen meghódította a legnagyobb fesztiválokat is: a Coachella, a Tomorrowland, a Lollapalooza és a többi ismert fesztivál elképzelhetetlen lenne nélküle.

Felix nemcsak Dj, hanem remek zenész is, aki szereti ötvözni a produkcióját élő hangszerekkel, élő hangzással is. A felvételeken sokszor ő maga gitározik és a billentyűs hangszereken is remekül játszik.

Lost Frequencies

Amikor az egyik interjúban megkérdezték tőle, neki van-e „elveszett frekvenciája, rezgése”, azaz mit jelent száma a „lost freqeuncies”, Felix elárulta, a karrierje kezdetén volt egy Soko című szerzeménye és végül annyira nem volt elégedett vele, hogy kitörölte, így az örökké elveszett. És hogy mit csinálna, ha nem zenélne?

- Mostanában gondolkodtam ezen – mondta. – Úgy érzem teljesen haszontalan lenne az életem, mert a zene az egyetlen dolog, amihez értek. Tényleg nem tudom mit csinálnék. Az unokatestvéremnek van egy saját divatmárkája, talán ebben dolgoznék vele.

A Lost Frequencies hazájában, Belgiumban még a királyi család elismerését is kivívta, amikor felkérték, hogy a királyi palotához készült virtuális túra ünnepélyes megnyitójára ő állítsa össze a szerzeményeiből azt a válogatást, amely a lenyűgöző, történelmi hely tetejéről szólt. Ez azért is nagy megtiszteltetés volt számára, mert ilyen más belga művésszel még nem fordult elő.

A fiatal tehetség nem csak a zene, de a márkaépítés területén is kimagasló, hiszen megalkotta saját italmárkáját, az Ocus Gin-t. Ennek ő maga dolgozta ki az összetevőit, a gyártási módszerét és a dizájnját is. Akik ezt fogyasztják, „titkos üzenetet” is találhatnak az üveg mellé, ami nem más, mit egy exkluzív fesztivál karszalag.

A Diósgyőrfeszten a legnagyobb hazai sztárokkal is találkozhatsz

Rúzsa Magdi, a TNT, a Honeybeast és a Hooligans a fesztivál első napján június 2-án, Paulina, a Wellhello és BSW a második napján, június 3-án ad koncertet egy olyan monumentális színpadon, amilyen a Sziget Fesztivál Nagyszínpada. A koncertek között DJ Dominique is pörgeti a legnagyobb slágereket, hogy egy pillanatra se álljon meg a buli.

Rúzsa Magdi

A zenei élményen kívül gasztroélmények is várják a látogatókat, programok nem csak a stadionban, hanem a Stadion körül is lesznek, amelyek kisebbeket és nagyobbakat, egész családokat egyaránt biztosan vonzanak majd.

A Diósgyőrfeszt azért is jelentős Miskolc életében, mert ezzel a borsodi vármegyekszékhely is felkerül a fesztiváltérképre. A szervezők szeretnék, ha évről évre ez egy olyan rendezvény lenne, ahol kortól függetlenül mindenki jól érzi magát.

„Többnapos családi fesztivál évek óta nem volt Miskolcon, a nagyon sok pozitív visszajelzésből és biztató üzenetből arra következtetünk, hogy várják a miskolciak a rendezvényt. Egy bulira apropót keresni a legkönnyebb – mi találunk rögtön hármat is. Idén 5 éves a DVTK Stadion, valamint éppen 50 éve az akkori diósgyőri stadion adott helyt az ország legelső (rock)fesztiváljának, de a legfontosabb az, hogy Miskolc jelenleg nincs rajta az ország fesztiváltérképén és mi ezen szeretnénk változtatni” – mondta el Orosz Gábor fesztiváligazgató.