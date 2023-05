Miénk a pálya!

A programban a hazai zenei élet legnagyobb sztárjait vonultatják fel. Június 2-án, pénteken a Honeybeast koncertjével indul a program, majd a TNT, Rúzsa Magdi és a Hooligans fellépését élvezheti a közönség. Másnap pedig Paulina, BSW, Wellhello koncertek lesznek, a legnagyobb durranás a végére pedig a világhírű belga DJ, a Lost Frequencies fellépése, aki lélegzetelállító látvánnyal és show-val érkezik Diósgyőrbe. A helyszín azért is fontos, mert a - 2018-ban az év stadionjának választott - DVTK stadionban még élőzenei koncert nem volt, és ez az impozáns épület a környezetével remek hátteret ad egy nagyszabású rendezvényhez. Először lehet „miénk a pálya", ahogy ezt a fesztivál alcímében is megfogalmazták. Különleges zenei-és közösségi élményt, fantasztikus látványt, igazi fesztiválhangulatot kínálnak, a stadionból fesztiválhelyszínt varázsolnak, rengeteg pirotechnikai és lézershow elem is színesíti majd programokat. Ekkora színpad, LED falak és ilyen látványelemek korábban nem voltak láthatóak még a vármegyében, de emellett több kiegészítő programmal is készülünk – jelezte a fesztiváligazgató. A két napon, aki kilátogat a fesztiválra, az a zenei élvezeten kívül gasztroélményekkel is gazdagodni fog, de programok nem csak a stadionban, hanem a stadion körül is lesznek, amelyek kisebbeket és nagyobbakat, egész családokat egyaránt vonzanak majd – tette hozzá. További információk a www.diosgyorfeszt.hu oldalon találhatók.