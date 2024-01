Lara már korábban a fővárosban is tartott edzéseket, ezeket most „magával költözteti”. A városban péntekenként tart edzést az influenszer, aki tervezi, hogy Miskolcon is átmozgatja majd az embereket. Kezdésnek úgy gondolta heti négy edzést tart majd, különböző helyeken, derült ki a beszélgetésből.

Elmondta azt is a reggeli stúdiójában, hogy az edzői képzése mellett, saját kollekció álmodott meg a sportoláshoz, amelynek darabjait már meg is lehet vásárolni.