Most a Tények Plusznak adott interjújában elárult, megérett a döntés benne, hogy teljesen leköltözzön a fővárosból.

„Azért Kazincbarcikára kerültem, mert a nekem a párom most jelenleg ott focizik. Ez egy nagyon vicces sztori, mert nekem anyukám is ott született, illetve dédnagymamám, nagymamám is ott nevelkedtek, oda is vannak eltemetve. Tulajdonképpen érdekes, hogy az élet visszavitt a gyökereimhez” – magyarázta Lara.

Ugyanakkor azt is elárulta, hogy bár igyekszik teljesen Kazincbarcikán berendezkedni, ennek érdekében a korábban a fővárosban tartott edzéseit is leköltöztette, de még így is elég sokat kell ingázni, mert sok dolog köti a fővárosba.