Nehéz tárgy költöztetése? Bízzuk profikra!





Már önmagában egy költözés is okozhat nehézségeket számunkra. Hát még az, ha nehéz tárgyakat is át kell vinnünk egyik ingatlanból a másikba. Megpróbálkozhatunk ezzel akár magunk is, nem igaz? Meg, persze, de nem jobb ezt profikra bízni? Számos olyan történetet hallani, hogy valaki így húzta meg magát, így állt be a dereka, ne adj Isten így szenvedett részleges izomszakadást. Már csak a bemelegítés nélküli maximális erőkifejtés is okozhat ilyen sérülést, ez nem játék!





Egy profi szakemberekből álló csapat ezzel szemben tudja, hogy mit hogyan lehet a legkönnyebben elmozdítani a helyéről. A közhiedelemmel ellentétben a legtöbb költöztető szakember nem a testi erejével tűnik ki. Sokkal inkább azzal, hogy tudják, hogyan lehet a legkisebb erőkifejtéssel a legnagyobbat emelni. De nemcsak ehhez értenek, hanem megvannak a praktikák a szűk helyek és nagyobb távolságok esetén is. Garantáltan gyorsabban és sérülésmentesen tudják a nagyobb tárgyakat is mozgatni, mint mi. Bátran bízzuk profikra a költöztetés egészét!





Előre jelezzük, hogy mivel lesz dolguk





Amikor felvesszük a kapcsolatot egy költöztető céggel, akkor már az operátor is kikérdez minket a körülményekről. Erre azért van szükség, hogy a lehető legfelkészültebben érkezhessen meg hozzánk a teherautó és személyzete.





Ha nem szólunk, hogy a harmadik emeleten két hatalmas páncélszekrény és egy zongora várja őket, akkor lesz meglepetés. Egy ilyennek pedig nem sokan örülnek. De ennél fontosabb, hogy ha nem felkészülten érkeznek, akkor több időbe fog telni az egész költözés, amit ugyebár mi fizetünk.





Épp ezért semmilyen részletet se hallgassunk el. Sem a körülményekről, mint például a szűk lépcsők, ajtók, távolabbi parkolási lehetőség, stb. Sem pedig a bútorokról, ha azok különlegesek (pl. nagy kiterjedésűek vagy súlyosak). Nemcsak nekik, de magunknak is segítünk ezáltal.





Miért ne bízna akkor már mindent a profikra?





Bár sokan úgy gondolják, hogy mindenképp nekik kell becsomagolniuk a bútoraikat, ez nem teljesen igaz. Vannak például olyan költöztető cégek a piacon, mint a Servitius és Partnerei költöztetés, akik nemcsak a pakolást, de a csomagolást is intézik Ön helyett, ha szeretné. Persze ez egy szolgáltatás, aminek díja van. De Ön szerint van ennél biztonságosabb módja a szállításnak? Nemigen. Ha egy profi csapatra bízza még ezt is, akkor garantáltan nem lesz baja egyetlen vagyontárgyának sem.





Mint láthatja, nagyon fontos, hogy jó partnerrel szerződjön. Ha viszont ez már megvan, akkor sok terhet levehetnek a válláról.