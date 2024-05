A napokban azonban újra az "ollóhoz, a tűhöz és cérnához" nyúltak a hivatásos forgalomszervezők, ugyanis - mint közölték: "megkezdődött az MVK Zrt. villamosaira azoknak a bejelentkezési koordinátapontoknak a feltöltése, amelyeknek köszönhetően a Dayka Gábor és Hunyadi János utca kereszteződésében a villamos mostantól elsőbbséget kap az autóforgalommal szemben. Ez azt jelenti, hogy néhány napon belül minden villamos képes lesz a csomóponthoz közelítve programváltást generálni a forgalomirányító berendezés megfelelő alapprogramjában, így megállás nélkül, vagy mindössze néhány másodperces megállást követően át tud majd haladni a kereszteződésen.

Hat másodperc a korábbi 23 helyett

Tekintettel arra, hogy a Forgalomcsillapítási intézkedések a Dayka Gábor utca térségében elnevezésű projekt egyik központi eleme a villamos előnyben részesítése – mivel egy szerelvényen akár 230 fő is utazhat, szemben az autókban ülő egy-két fővel, a Hunyadi utca zöld jelzésének időtartama az autósok számára a jelenlegi 23 másodperc helyett a villamos érkezése esetén 6 másodpercre rövidül.

A szakemberek továbbra is arra hívják fel a figyelmet, hogy a Dayka utcai kereszteződés, illetve az ott működő iskola továbbra is megközelíthető nemcsak a Dísz tér felől, a Hunyadi utcáról lekanyarodva, hanem a Petőfi Sándor utcán és a Meggyesalja utcán keresztül is. Ezeken az útvonalakon át, különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomi időszakban rövidebb idő alatt el lehet jutni a Dayka utcára, mint a Hunyadin keresztül. A gépjárműforgalom ráadásul így háromfelé oszlik, csökkentve a dugók kialakulásának esélyét és a várakozási időt.