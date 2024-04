A szombati DVTK – Kisvárda MG (1-1) NB I-es labdarúgó bajnoki után így nyilatkoztak a csapatok szakvezetői.

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Röviden összefoglalva: az első félidő rendben volt, helyzeteket alakítottunk ki, támadásokat vezettünk, láttunk kreatív megoldásokat, de azt is kell mondanom, hogy a befejezéseknél néha önzőek voltak a játékosok, néha még egy extra passzt hozzá kellett volna tenni, és akkor sokkal jobb lehetőség, helyzet alakult volna ki, máskor pedig egyszerű passzok hiányoztak. A második félidővel teljesen elégedetlen vagyok, teljesen enerváltak voltak a játékosok, olyan volt, mintha az energiájuk elpárolgott volna, nem volt motivációjuk, és a szenvedélyt is hiányoltam. Friss játékosok próbáltunk beállítani a csapatba, de nem csak ez volt a szempont, hanem két olyan labdarúgót állítottunk a középpályára, akik jól kezeik a labdát, jól játsszák meg azt, labda ügyesek. Klimovichra és Pernambucóra gondolok, akik akár egy döntő különbséget tudnak jelenteni az ellenfél vonalai között. És ebből volt is helyzet, tudtunk jó játékot kialakítani, néha viszont önzőek voltak, ami talán annak tudható be, hogy eddig a kispadon ültek, és most próbálták megmutatni azt, amit tudnak. Lehet, hogy az egyszerű jobb lett volna. A második félidőt ki kell elemezni, hogy pontosan mi történt után, utána pedig megoldást kell találni arra, hogy többet ilyen ne forduljon elő. A szünetben arról beszéltünk az öltözőben, hogy az első félidőben jól működött a két labda ügyes játékossal a csapat, és ezt kellene folytatni, de ott valami történt, mert a második félidő első negyedórájához mérten azt ezt követő 30 percben sem láttam nagy különbséget.

Feczkó Tamás (Kisvárda MG): – Az első félidőben a DVTK eldönthette volna a meccset, rengeteg helyzetet alakítottak ki, a védekezésünkben sok volt a hiba, több kockázatot vállaltunk labdaszerzésben, nem gyorsítottuk a játékot, birtokolni próbáltuk a labdát, olyankor, amikor nem kellett volna. Örülök, hogy a szünetben rendezni tudtuk a sorokat, védekezésben és támadásban is volt előre lépés, tudtunk oldalakat fordítani, többször sikerült a DVTK mögé kerülni, de a beadásoknál nem volt szerencsénk a második félidőben. 1-1 után közelebb álltunk ahhoz, hogy megszerezzük a második találatot, voltak lehetőségeink, a második félidei játékunk olyan volt, amellyel a csapat megmutatta, hogy mentálisan erős, hogy nem adja fel. Az 1 pont viszont senkinek nem jó, nem tud örülni senki ennek a döntetlennek.