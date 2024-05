A rátkai töltött káposztának nincs párja - állapíthattuk meg magunk is a Rátkai Töltött Káposzta Fesztiválon, ahol egyébként lengyel, német, szlovák és erdélyi töltött káposzták is készültek. A helyi legendák szerint pedig a rátkai káposzta messzi földön híres. Ennek jegyében rendezték meg szombaton az idei seregszemlét, középpontban a rátkaiak kedvenc ételével.

„A hagyományos rátkai ételt gerslivel, darált füstölt sertéshússal és füstölt szalonnával készítik, jó nagy gombócokban”- tudtuk meg Rudolf Pétertől, a rendezvény szervezőjétől, aki - civilben - a település művelődésszervezője.

Kész az étel...

Fotó: Bátori Péter

Rátka testvértelepülésein élénk érdeklődést keltett a fesztivál. Külföldről is érkeztek főzőcsapatok, hogy elkészíthessék saját nemzetük jellegzetes ízeket felvonultató töltött káposztáját. Így a német Unterbalbach, a lengyel Krzanowice, a szlovák Medzev és az erdélyi Krasznabéltek is készített saját ízlése szerinti finomságot a versenyre. De magyar településekről is szép számmal érkeztek töltött káposztát főző csapatok, többek között Mezőzomborról, Bekecsről és Szerencsről, illetve Emődről is.

A Rátkai Töltött Káposzta Fesztivál egyébként összefonódott a településen a Német Nemzetiségi Fesztivállal.

Harminc éves gyökerek

Rudolf Péter már a harmadik fesztivált szervezi a helyiek kedvenc étele köré. A fesztivál gyökerei 30 évvel korábbra nyúlnak vissza, akkor indult a Rátkai Német Nemzetiségi Fesztivál. Az évek alatt bővültek a nemzetközi partnerkapcsolatok, Rátkának több testvértelepülése lett. Ezek a települések napjainkban is részt vesznek Rátka legnagyobb ünnepén, többen elkészítik a saját töltött káposztájukat a jeles alkalomra.

„2021-ig folyamatosan tartottuk a hagyományos fesztivált, azonban három évvel ezelőtt csatlakozott hozzá a Töltött Káposzta Fesztivál - beszélt a rátkai fesztiválokról a művelődésszervező -, majd 2022-ben az önkormányzat úgy döntött, hogy kellene egy nagyobb volumenű, nívósabb rendezvény, ennek szellemében összekapcsoltuk a két fesztivált. Így rendeztük most a 30. Német Nemzetiségi és Töltött Káposzta Fesztivált Rátkán. A korábbi rendezvényen fellépett a Kék és Narancssárga, a Republic Emlékzenekara. Tavaly Szandi járt náluk, idén pedig Zoltán Erika lép a színpadra.”

Háromtagú zsűri választja ki a legfinomabb töltött káposztát

Szaniszlóné Tóth Ágnes Szerencsről érkezett kerekedő-vendéglátó és szakács. Immár 24 éve lángossütőt üzemeltet Szerencsen, és szenvedélye a gasztronómia, különösen érdeklik a tálalási szempontok.

Balla Dávid séf már középiskolai tanulmányai alatt Írországban töltötte a nyári gyakorlatát. Szerződéssel a zsebében tért haza, és a suli befejezése után már repült is a Smaragdszigetre, ahol 5 évig dolgozott, végigjárva a konyhai ranglétrát. Azóta hazatért Magyarországra, a miskolctapolcai Auróra szálloda konyhafőnöke, és negyedik helyezést szerzett a 2022-es luxemburgi szakács világbajnokságon hidegkonyhás egyedi kategóriában.

A harmadik zsűritag Pongrácz Tamás, egy budapesti étteremigazgató és borszakértő.

„Összesen 21 csapat nevezett a versenyre és mi valamennyit végigkóstoljuk - beszélt a zsűri feladatairól Szaniszlóné Tóth Ágnes - Az ételeket 1-től 10 pontig tartó skálán pontozzuk, a végén egyeztetünk, és a pontszámok alapján dőlnek el a helyezések. Egyetlen csapat nevét sem látjuk az ételeken, csak anonim számok szerepelnek a nevezéseken.”

Milyen szempontok alapján dönt a zsűri?

Kiderült, sok mindent mérlegelnek a kóstolás során. „Először megnézzük a külcsínyt, a tálalást, hogyan néz ki az az étel, maga a káposzta. Minden csapatnak két tölteléket kellett prezentálni egy kicsi lével, meg egy kis apró káposztával. Nézzük a káposzta fűszerezését, a tálalását, az ízvilágát. Vannak olyanok, akik zöld fűszereket használnak, mások a kevesebb fűszer hívei. A füstölt csülök, a füstölt sonka, a sima hús, a szalonna, a kolbász plusz ízesítő anyagot jelent az ízek tökéletesítéséhez” - beszélt az értékelési szempontokról Ágnes.

Balla Dávid szerint az aromák harmóniáját hátráltató tényezőkre is figyelni kell az ízek értékelésekor. Szerinte azt is érdemes tekintetbe venni, vajon mi az, ami hátráltatja a töltött káposzta harmóniájának kiteljesedését: „A töltelék mellett a maga a káposzta is meg van főve? Mennyire figyeltek arra, hogy ne főjön szét a káposzta? A legfontosabb az, hogy legyen összhangban a látvány az ízek harmóniájával. Kimosták-e elég aprólékosan, mert a káposzta nem lehet savanyú.”

A zsűri azt is megvizsgálja kóstoláskor, használtak-e kaprot vagy tormát, egyéb zöldfűszereket, ami esetleg elviheti az ízt a régi hagyományos töltött káposzta ízétől. A tömény kapor és tormát elronthatja az alapízt.

Ínycsiklandó látvány

Fotó: Bátori Péter

A német, lengyel és szlovák töltött káposzta kicsit eltér a magyartól. Balla Dávid séf szerint más a fűszerezésük. Az említett nemzetek többnyire paradicsomos alappal készítik, ezért azok a változatok jobban hasonlítanak egy szabolcsi töltött káposztára. Másrészt ők édes káposztával tálalják ezeket az ételeket. Az ő káposztájuk inkább a paradicsomos káposztához hasonló, csak nekik ugyanúgy betekert, mint a magyar változat.

Könnyű hibázni a fűszerezéssel

Dávid szerint egy-két csapat tavaly csapdába esett a fűszerezést illetően: „Nem fűszerezték meg eléggé a tölteléket. Lehetséges, hogy nyersen kóstolva jó volt a töltelék, de aztán felöntik 10-15 liter vízzel, elkezd főni, és az ízek kifőnek belőle. Gyengülnek az ízek, és ilyenkor megesik, hogy jó az állaga, de nem elég fűszeres a töltött káposzta”.

Balla Dávid felajánlása révén különdíjat kap a legízletesebb töltött káposzta. Mert nem biztos, hogy a legfinomabb káposzta egyben a legszebben tálalt káposzta, de mindig van olyan nevezés, amely szerinte megérdemli ezt a különdíjat.