Az egzotikus rövidszőrűek arca nagyon hasonlít a perzsa cicák pofijához, ám az ő szőrük rövid – innen ered a találó elnevezés, ami szerint ezek a cicák „a lusta emberek perzsamacskái”. Számos színben népszerűek, beleértve a feketét is – írja a bien.hu.

Legendás példányok

A legendák szerint a méretes, norvég macskákat a viking hajókon tartották annak érdekében, hogy rágcsálókra vadásszanak. Ehhez képest manapság ez a fajta többnyire egy igazi házimacska lett, aki kedveli az emberek és más háziállatok társaságát.

Különleges színben pompáznak

Fotó: MW

A burmai macskák általában barnásak-szürkések és egyértelműen látszanak rajtuk a sziámi vonások, de bizony sokat keresgélve találunk köztük feketéket is. Az angóranyúlhoz hasonlóan a török ​​angóra macskát is kicsi feje, vastag farka és fényűzően puha szőrzete jellemzi. Ez a társaságkedvelő fajta szinte mindenkivel jól kijön, beleértve a kutyákat és a gyerekeket. Színváltozatai között a pompás fekete is szerepel.

A manx macskák nevüket szülőföldjükről, a Nagy-Britannia partjainál található Man-szigetről kapták, és legkönnyebben a farkuk hiányáról ismerhetőek fel. Ez a különleges genetikai mutáció lett a cicák védjegye. Mivel a szfinx szőrtelen macska, a bőre határozza meg a színét – talán már sejted, vannak fekete bőrű szfinxek is. Mivel nincs szőrük, speciálisabb tartást és gondozást igényelnek, de rendkívül eredeti személyiségek, ami első pillantásra látszik is rajtuk.

Fotó: Oláh Tímea

Oroszország nemzeti macskája a szibériai macska, aki egy alkalmazkodó, energikus és intelligens fajta. Hosszú szőrének sokféle árnyalata között a fekete is népszerű. A közepes méretű macska egy burmai és egy amerikai rövidszőrű keresztezéséből jött létre az 1950-es években. Ez a fajta kiválóan kijön a gyerekekkel, más macskákkal és a többi háziállattal. Rövid, bársonyos bundája pedig még extra törődést sem igényel. Már első pillantásra is hihetetlenül édes látványt nyújt a skót lógófülű cica, aki nagy, kerek fejéről és egy genetikai mutáció eredményeként létrejövő, összecsukott fülecskéjéről lett híres. Bájosságát tovább növelik a hatalmas szemek, amik különösen édesen festenek a fekete bundában. Természetesen nem csak skót, hanem amerikai görbefülű cica is létezik. Ennek a fajtának szintén természetes mutáció eredményeként görbül hátrafelé a füle, így kölcsönözve kedves és imádnivaló külsőt a cicáknak.