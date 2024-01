Férfi röplabda Extraliga, 16. forduló:

Vidux-Szegedi RSE – GreenPlan-VRC Kazincbarcika (Szeged, szombat, 18.00)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – Örülök, hogy sikerrel vettük a Magyar Kupa elődöntőjének első meccsét szerdán, de még nem értük el a célt, pontosan a mi példánk mutatja, hogy 0:3-ról is tovább lehet jutni, és biztos vagyok abban, hogy a Pénzügyőr meg fogja ragadni az utolsó szalmaszálat. A Szegeddel jó pár éve nem játszott a klub a bajnokságban, még Marek Kardos vezetőedzősége alatt, azidő tájt a kupában is voltak egymás elleni összecsapások. Az akkori keretünkből Bibók és Péter M. van velünk, úgyhogy összességében új érzés lesz a Tisza-partiakkal náluk csatázni. Tavaly októberben, itthon 3:2-re nyertünk ellenük, de akkor Cziczlavicz Dávid nélkül voltunk. A Vidux vezetőedzője az egykoron Kazincbarcikán nevelkedett Berkes Zoltán, akivel még csapattársak is voltunk, majd Szegeden játékosként volt sikeres. Úgy gondolom, ha azt hozzuk, amire képesek vagyunk, akkor megszerezhetjük a három pontot, a kérdés az, miként tudunk túljutni egy öt órás utazás fáradalmain, és mennyire jön ki az esetleg az, hogy ez lesz már a heti harmadik mérkőzésünk. Náluk a tengelyt a Gönczi-Csányi-Durigon Pozzobon hármas alkotja, leginkább rájuk kell figyelni.