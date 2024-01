Két napon belül kétszer is pályára lép a Green Plan-Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda csapata: Bibókék szerdán a Magyar Kupa negyeddöntő-visszavágóját vívták meg hazai környezetben a Debreceni EAC ellen, míg pénteken 19 órától az Extraliga 14. fordulójában a vármegyei rivális MEAFC-Peka Bau látogat a Don Bosco Sportközpontba.

Kiesett a feladó

Toronyai Miklós, az észak-borsodiak trénere először a szerda esti bravúros, hajdúságiak elleni sikerről, és a kupa elődöntőbe kerülésről ejtett szót.

– Az első meccs, a debreceni 0:3 után is bele akartunk kapaszkodni az utolsó szalmaszálba – kezdte. – Miként már beszéltem róla, ott két játszma hajrájáig vezettünk, amikor is rossz döntések születtek, tehát biztos voltam abban, hogy tudunk annál jobban, eredményesebben röplabdázni. A DEAC tisztes előnyt harcolt ki magának, és ők számítottak az esélyesebbnek. A szerdai összecsapás előtt közvetlenül azonban kiderült, hogy feladójuk, Tóth András mégsem tud játszani. Egy korábbi bokasérülése miatt be volt kötve a lába, még bemelegített, de aztán tőlünk kért ollót, hogy levágja a kötését, ,,szúrt" ugyanis a lába, akkor eldőlt, hogy nem tudja vállalni a mérkőzést. Ezen a poszton, ami azért egyik leglényegesebb, Bagics Balázs kezdett, ő is fejezte be a találkozót, közte még kapott lehetőséget Árvai Péter is. Ez benne van a röplabdában, mi aztán különösen ismerjük ezen szituációt, mert nekünk is volt benne részünk a közelmúltban. Azonban hogy ez kiderült, nyomás helyeződött fiatal csapatunkra, hogy így szinte kötelező a győzelem, és lehetőség nyílik a továbbjutás kiharcolására is, az aranyszett megnyerésével. A Debrecen és Bagics az a szint, hogy azért csak úgy átívelgetni a labdát, nem lehet, de megoldottuk, ezúttal a fontos pillanatokban jó döntések születtek, az ütőink is folyamatosan megtalálták a legjobb megoldásokat, ha kellett, okos pontokat csináltak.

Amit betesznek, kijöjjön

A négybe való bekerülés gyakorlatilag a bravúr kategóriába tartozik a VRCK-tól, hogy mostantól mi a cél, arról is beszélt a barcikai tréner, aki természetesen érintette a péntek esti extraligás csatát is.

– Valóban, túlteljesítettük az elvárást, innentől kezdve a cél az, hogy majd élvezzük a Pénzügyőr elleni elődöntőt, amelynek az első mérkőzését várhatóan február 7-én játsszuk itthon, a visszavágót pedig egy héttel később a fővárosban – nyilatkozta Toronyai Miklós. – Pénteken bajnoki meccsünk lesz, egy mentálisan fárasztó szerdai összecsapást követően, hiszen az utolsó pontig nem lehetett engedni a koncentrációból. A DEAC elleni meccset követően azonnal jeleztem a játékosoknak: egy kicsit most még lehet ünnepelni, ám csütörtök reggeltől már a soron következő találkozó a fontos. Vannak ugyanis álmaink, ezért minden mérkőzést meg kell ragadnunk, ennek érdekében gyűjtögetnünk kell a pontokat. Negyvennyolc órán belül kétszer lépünk parkettre, ez most így jött ki, alkalmazkodunk. A MEAFC-cal meccseltünk a nyári felkészülés során, amiből természetesen nem lehetett kiindulni az őszi, miskolci első közös csatánk előtt, melyet biztosan hoztunk. A második kör megkezdődött az Extraligában, körvonalazódtak az erőviszonyok, de biztosra sosem lehet menni. A MEAFC-nak is meg vannak a maga elképzelései, tervei, céljuk, hogy bekerüljenek a nyolcba, vagyis számukra is fontos minden egyes meccs, illetve biztosan meg akarják mutatni, hogy többre képesek annál, mint amit ellenünk hazai környezetükben mutattak. A csapatunk már nem egyszer bizonyított ebben az évadban, úgy érzem tehát, hogy ezt már nem kell, viszont azon akarunk lenni, hogy az az edzésmunka, amit beleteszünk, beletesznek a játékosok, kijöjjön ezen a mérkőzésen is. Remélem, az óriási sikert követően megfelelő hozzáállással fogunk belemenni ebbe az összecsapásba, ha a legjobbunkat nyújtjuk, nem lehet probléma, a kérdés az, hogy a mentális fáradtságot miként tudjuk áthidalni.