A péntek esti Zalaegerszegi TE – Diósgyőri VTK (1-3) mérkőzést követő sajtótájékoztatón Kuznyecov Szergej, a vendégek szakvezetője így nyilatkozott:

– Szerintem megérdemelten győztünk a mérkőzésen. Sok időn keresztül irányítottuk a meccset. Az is igaz hogy voltak jelenetek, amikor kicsit jobban kellett volna figyelni a passzokra, és akkor nem adtunk volna az ellenfélnek egy kis esélyt. De helyzeteket dolgoztunk ki, gyorsabbak voltunk, szép estét szereztünk magunknak és természetesen a szurkolóknak, akik elkísértek minket, támogattak, és sokan voltak.

Honlapunk azon kérdésére, hogy meddig gondolkozott azon, hogy Gerából jobb oldali védőt csináljon, illetve, hogy érzi, ez miként sikerült, a DVTK szakvezetője így felelt:

– Gondolkoztam, hogy kivel tudnám pótolni a kiesett védőnket, de amikor a héten beszéltem Danival, összeállt a kép, mert mondta, hogy az előző csapataiban szerepelt már itt, a Fradiban és Felcsúton is. És aztán elkezdtünk gyakorolni, nem nézett ki rosszul, és megfelelt az elvárásainknak, elsősorban támadásban. Nyilván a védekezésben voltak hibák, de ezt még elemezzük és megpróbáljuk csiszolni.

Arra a kérdésre, hogy marad-e ezen a poszton akkor is Gera, ha Farkas D. felépül, azt felelte az edző, hogy a játékosoknak bizonyítani kell, napról, napra, és majd az edzések mutatják meg, hogy mi a jó döntés.

Az első és a második félidő közötti különbségről is kérdezte honlapunk a diósgyőri szakvezetőt.

– Az első félidőben a kapkodást fölöslegesnek éreztem, és próbáltam megnyugtatni a csapatot, mert a labdabirtoklásban, és a passzjátékban jobbnak kellett volna lenni, ezt jobban kihasználni. Megpróbáltam megnyugtatni őket, a félidőben megmutattam a jeleneteket, amik nem annyira jól sikerültek az első félidőben. A második félidőben felmentek a pályára és elkezdtek játszani. Szerintem elég sok jó kombinációt dolgoztunk ki, sajnálom, hogy sok helyzet kihagytunk. Kaptuk azt a gólt, amivel lehetőséget adtunk a hazai csapatnak, hogy visszajöjjön a meccsbe, de nagyjából megérdemelten győztünk, és ügyes volt az egész csapat.

Az edzőt kérdezték a ZTE szépítő találata után időszakról, és Kuznyecov Szergej erről azt mondta, hogy abban reménykedett, hogy gyors ellentámadásokat tudnak majd vezetni, és ez sikerült is, majd így fogalmazott:

– Egy kicsit szolidabbnak kell lennünk. Komolyabban kell az ilyen pillanatokat kezelnünk. Hogy a labda nálunk legyen, járassuk meg. 0-2-nél úgy éreztem, mintha az ellenfél feladta volna, de jött az a gól, ami feldobta őket, és nyilván ilyenkor minden benne van a futballban. Volt már nekem is olyan meccsem játékosként, amikor 90 percnél két góllal vezettünk, de az ellenfél a hosszabbításban két gólt szerzett, és egyenlített. A futballban minden benne van. Főleg úgy, hogy a hosszú bedobások, és a szögletből beívelt labdák mindig veszélyesek lehetnek.

A csereként beállt és góllal bemutatkozott Pernambuco is szóba került, a diósgyőri edző elmondta, hogy az ellentámadások hatékony befejezése miatt küldte pályára a támadót.