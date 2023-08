A labdarúgó NB I 4. fordulójában pénteken este Zalaegerszegi TE FC – Diósgyőri VTK meccset játszottak. A két csapatnak ez volt az 50. mérkőzése egymás ellen az élvonalban, és a 25. olyan találkozójuk, amelyet a zalai együttes rendezett.

Cipő vizsgálat

A hazaiak kezdőcsapata két helyen változott az előző fordulóhoz képest. A Debreceni VSC elleni, idegenbeli, 1-0-s vereség után Szalay és Milovanovikij csak a kispadra került, Ikoba és Mim pedig bizalmat kapott Bóér Gábor vezetőedzőtől.

A diósgyőriek kezdője egy helyen módosult a hat nappal ezelőtti, Paksi FC elleni, hazai 1-1-hez képest. Az akkor megsérült és lecserélt Farkas D. nem volt keretben, Gera viszont csapatba került, meglepő helyen, ugyanis a támadó jobb oldali védőként szerepelt. A piros-fehérek kispadján ott volt a frissen igazolt brazil bal szélső, Pernambuco is.

A meccsen közel 200 fős vendégtábor sorakozott fel, de fekete dresszes kemény magnak nem volt könnyű feljutnia a lelátóra. Háromnegyed órával a meccs kezdése előtt a város határában állították meg őket a rendőrök, és tartottak alapos ellenőrzést nálunk, majd a stadionba lépéskor is volt szigorúság, a cipőiket is le kellett venniük a ruházat átvizsgálásakor. A különleges beléptetés után, a meccs 10. percében a drukkerek levették a cipőiket a lelátón, a magasba emelték, így tiltakoztak, hívták fel a figyelmet a szokatlan eljárásra.

A kellemes nyár esti focihoz minden adott volt Egerszegen, csak szúnyogból volt több a kelleténél.



Gera passza

A mérkőzés elején mindkét csapat igyekezett támadó focit játszani, és ennek során az első nagyobb lehetőség a hazaiak előtt adódott. Előbb Ikoba maradt le a kapu torkában egy középre lőtt labdáról, majd Sajbán közeli kísérletét kellett védenie Senticnek. Aztán a másik kapu előtt Holdmapf maradt le egy középre lőtt lasztiról, majd a 19. percben Ikoba közeli fejesét fogta meg Sentic. Ez volt a meccs első igazán nagy helyzete, amire Tajti tett rá egy lapáttal, távoli bombáját bravúrral tenyerelte szögletre a diósgyőri hálóőr. A ZTE kaput veszélyeztető támadásaival szemben a Diósgyőr az első valamirevaló akciójából gólt szerzett, nem is akármilyet. Ebben a főszerepet Gera játszotta, aki védőként először vett részt egy támadásban, és egyből gólt is rúgatott a másik szélső védővel. A hátrányba került hazai együttes azt próbálta játszani, amit a gól előtt, Mimnek volt egy kapu mellé suhanó bombája. Labdabirtoklásban több, jobb volt a kék-fehér gárda, de a Diósgyőr jól védekezett, és a félidő hajrájában kis híján újabb gólt szerzett. Ha Lukács D. jobbról érkező beadása kicsit pontosabb, vagy a nem sokkal későbbi lövését nem menti szögletre Senkó, akkor már a szünetre mélyre zuhant volna a ZTE.

Kapufa, gólok

Csatárt cserélt a második félidőre a hazaiak szakvezetője, Ikobát hívta le, Sajbánt küldte fel csúcséknek, a frissen beállt Szalay pedig jobboldali szélső lett. A második játékrész első helyzete ennek ellenére a Diósgyőr előtt adódott, az 55. minutában Klimovich lőtt 12 méterről a kapu fölé, aztán a következő akcióból, Gera, hasonló távolságról a kapusba bombázott. Magabiztosabb volt a DVTK, és az 59. percben egy jó támadás végén Stephen a jobb oldali kapufát döngette meg. Aztán Bárdos fejelt a kapu fölé, majd Tajti lövését védte Sentic, ezután pedig újra Gera veszélyeztetett, a léc fölé lőtt. A lüktető meccsen, a fölényben játszó Diósgyőr a 71. percben megszerezte a második gólját, teljesen megérdemelten, hiszen jobb minőséget mutattak, tulajdonképpen értett az újabb találatuk. A zalaiak kétgólos hátrányban további cseréket vetettek be, de ez nem igazán használt, Lukács D. és Vallejo trancsírozhatta volna szét az egerszegi gárdát, de mindkettőjük kísérlete pontatlan volt. Aztán szinte a semmiből szépítettek a hajrában a hazaiak, ám felhevült állapotukon hamar változtatott, a diósgyőriek új, brazil játékosa. Pernambuco előbb még kihagyott egy ziccert, majd a három perc után egy fejessel visszaállította a kétgólos különbséget.

A DVTK harmadik egerszegi győzelmét aratta és az évad második idegenbeli meccsét is megnyerte, Mezőkövesd után Zalából is elhozta a 3 pontot. A piros-fehérek második félidei játéka alapján a zalaiak örülhetnek, hogy megúszták kétgólos vereséggel.