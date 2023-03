Gólzápor

Kettőt cserélt a félidőben a vendégek szakvezetője, és Rétyi beállításával összefüggésben Erdélyi az igazi helyére, a védelembe került vissza. A változtatássokkal kapcsolatos szentlőrinci remények azonban hamar elszálltak. Ugyanis a 47. percben büntetőhöz jutott a DVTK, miután Bese kapus a 16-oson belül leterítette Lukács D.-t, a sértett pedig nem sokkal később a jobb alsó sarokba vágta a 11-est (2-0). Az 59. percben további hátrányba is került a Szentlőrinc, létszámba. Ugyanis Erdélyi megkapta a második sárgáját, és emiatt a pirosat is, 10 fővel folytatta a meccset a baranyai gárda. És ezt követően kénytelenek voltak eljátszani a szimpatikus vesztes szerepét. Ugyanis egymás után jöttek a hazai gólok. A 68. percben Lukács D. jobboldali szöglete után Bárdos fejelte 8 méterről a kapu jobb oldalába a labdát (3-0), a 76. minutában Bokros balról érkező beadását Szatmári bólintotta a ketrec jobb oldalába (4-0), majd a 86. percben a csereként beállt Lőrinczy is betalált, 11 méterről, középről, Lukács D. remek passza után. A szétesett vendégcsapatnak a hosszabbításban sikerült szépítenie, egy hazai fault után büntetőhöz jutottak, amit László D. vágott a kapuba (5-1).

A DVTK az első félidőben is nagy mezőnyfölényben játszott, megérdemelten jutott vezetéshez, a második játékrész elején született újabb találatuk, és a vendégcsapatnál történt kiállítás után pedig könnyed vasárnapi örömfocit mutatott be.

Mivel az MTK Budapest ebben a fordulóban csak döntetlent ért el, győzelmével a DVTK visszavette az első helyet a tabellán, és 13 pontra növelte a távolságot a legjobb nem feljutó, vagyis a 3. helyezett csapattal szemben.