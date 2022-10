Soroksár SC – KolorCity-Kazincbarcikai SC 3-1 (0-1) Budapest, 400 néző. V.: Molnár (Aradi, Vörös). Soroksár: Kovács M. – Nagy O., Króner, Valencsik, Pintér D. (Csontos D., 60.) – Haris, Hudák M. – Köböl, Lőrinczy, Hajdú R. (Erdélyi L., 78.) – Halmai Á. (Hegyi, 88.). Megbízott edző: Dejan Milovanovics. KBSC: Megyeri II. G. – Szemere B. (Kovács D., 82.), Ur (Heil, 46.), Dvorschák, Lippai T., Süttő – Ádám F., Nagy J., Csatári – Laczkó (Szabó B., 77.), Pálinkás. Vezetőedző: Varga Attila. Sárga lap: Valencsik (27.), Haris (39.), ill. Ádám F. (22.), Süttő (25.), Nagy J. (48.), Szabó B.(85.). Gólszerző: Hudák M. (61., 87.), Hegyi (90+1.), ill. Nagy J. (29.). Jók: Hudák (a mezőny legjobbja), Kovács M., Króner, Haris, ill. Nagy J. Dejan Milovanovic: – Az első félidőben is jól játszottunk, csak lassan járattuk a labdát, ráadásul egy szépen eltalált szabadrúgásgóllal vezetést is szerzett a vendégcsapat. A szünetben rendeztük a sorokat, sokkal bátrabb és gyorsabb játékot kértem, ez meg is valósult. Varga Attila: – Az első negyvenöt perccel elégedettek lehetek, a második félidőben viszont rendkívüli módon visszaesett a teljesítményünk. Nem védekeztünk magas szinten, az elkeserítő.