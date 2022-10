Az NB I.-es labdarúgó bajnokság 11. fordulója keretében az éllovas és a küzdelemsorozat toronymagas esélyese látogatott a matyóvárosba. A hazaiak összeállítása nem hozott meglepetést, talán csak David Babunski kezdőcsapatba jelölése volt némileg váratlan. A Fradi orosz mestere a Crvena Zvezda elleni EL-mérkőzésükhöz képest nyolc helyen változtatott, csupán Dibusz, Knoester és Pászka maradt meg hírmondónak. A kezdőrúgást Tállai András klubelnök és unokái végezték el.

Fővárosi előny

A lehető legrosszabbul kezdődött a találkozó, hiszen alig indult útjára a labda, máris vezetést szerzett a Fradi. Pár perc múlva Drazic kerülhetett volna az ötösön ziccerbe, de kicsit hosszú átadást kapott, így nem tudta „nyakon” csípni a labdát. Nyílt sisakos futballt adtak elő a felek, a zöld-fehérek ráadásul letámadással is operáltak, ezzel igyekeztek zavart kelteni a kövesdiek hátsó alakzatában. A 16. percben Pillár könyökére pattant a labda a büntető területen belül, Bognár T. és csapata azonban helyesen úgy döntött, hogy mozdulatáért nem járt 11-est. A 17. percben a kitörő Molnár G. elől Dibusz kapujából messzire kifutva lábbal mentett. A kékben focizó hazaiak gyors kiugratásokkal próbálkoztak és akcióik gólveszélyt hordoztak magukban. A 22. percben csaknem újabb gólt ért el az FTC: Knoester 4 méterről fejelt, Piscitelli pedig a gólvonalról, reflexmozdulattal kiütötte a labdát. Nagyszerű rohamokat vezetett az MZSFC: Besirovic a 16-osról, ballal a jobb alsó sarkot vette célba, Dibusz szögletre mentett, majd Besirovic nem sokkal később ismét tüzelt és a kapus megint sarokrúgásra tisztázott. Rákapcsolt és joggal egalizált a kövesdi társaság, amely után kiegyenlítetté vált a találkozó. A 37. percben Molnár G. csomóra fűzte a ferencvárosiak védelmét, majd 14 méterről, ballal, centiméterekkel lőtt a bal alsó sarok mellé. Szervezetten és helyenként remekül futballozott a sereghajtó, a zöld gyepen semmilyen különbség nem mutatkozott a listavezető javára. A 44. percben Boli fordulásból, jobbal, kisodródva, 5 méterről gyenge, de pattogós labdát küldött Piscitelli kezébe. A remek első félidőért joggal kaptak tapsot a csapatok.

Egyszerre hármat

A szünetben Marco Rossi szövetségi kapitány fotózkodott néhány szurkolóval és ezzel a gesztusával nagy tetszést aratott. Cserét nem eszközöltek a szakvezetők, igaz, nem is volt rá okuk. Az 51. percben Cseritől indult az akció, végül Drazic addig „csellózott”, amíg lövésébe beleléptek. Az 54. percben Molnár G. majdnem kikaparta a maga számára a gesztenyét az ötösön, közben a labda Dibusz kezébe perdült. Először a vendégek trénere nyúlt a változtatás fegyveréhez, kettőt is módosított. Óvatosra váltottak a felek és mintha mindkét oldalon őrizték volna a döntetlent. Cserinek megfájdult a foga a Bolival történt ütközése után, ekkor azonban hiányzott az átütőerő. Az iramra nem lehetett panasz és a széleken lévők is gyakran játékban voltak. A 67. percben egyszerre három poszton is variált Csercseszov, aki a gólszerzéshez értő játékosokat küldött be. Hosszú sérüléséből felépülve Vadnai szintén a gyepre lépett, majd egy időre tíz mezőkövesdi maradt a pályán.

Hat perc ráadás

Az utolsó percekben vezetést szerzett a dél-borsodi társaság, amely máris a siker várományosává lépett elő. Még vizsgálták Pillár lehetséges kezezését, majd érett a bravúros győzelem, amelyet senki nem várt, bár a Fradi kecskeméti kudarcának fényében azért nem beszélhetünk bomba meglepetésről. A játékvezető 6 percet hosszabbított és ez nem tetszett a publikumnak. A VAR még elemzett egy lest, ezzel is eltelt vagy három perc, mielőtt felharsant a hármas sípszó. Az MZSFC története során harmadszor verte meg a Ferencvárost és ezzel rászolgált az elismerésre, az alsóházban pedig sűrűvé vált a mezőny.