Diósgyőri VTK tartalék - Füzesgyarmati SK 3-0 (2-0)

Miskolc, 150 néző. V.: Sándor Cs.

DVTK tartalék: Bánhegyi – Oláh B., Hegedűs J., Ivánka (Kundrák), Mrva, Kotula, Balázsi L. (Molnár R.), Szűcs K., Illés B. (Fülöp), Vincze D. (Bencsik), Hetyei Sz. Edző: Vincze Richárd.

Füzesgyarmati SK: Calin – Vasilijevic, Kis Sz. (Szilágyi), Cigan (Bartók), Popescu (Orovecz), Urbanowski, Oltean, Bódis, Kiss G. (Virág), Achim (Szabó B.), Pataki Z. Edző: Szabados Tamás.

G.: Balázsi L., Hetyei, Molnár R.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vincze Richárd: – Jól kezdtük a meccset, gyorsan vezetést szereztünk, majd növelni is tudtuk az előnyünket. Ugyanakkor, ha egy kicsit bátrabbak vagyunk a befejező zónában, akkor még nagyobb előnyre tehettünk volna szert. Ebben az időszakban már hasonlított a játékunk arra a modern futballra, amit szeretnénk játszani. Az első félidő második felében mélyebben védekeztünk, ezért az ellenfél átvette a játék irányítását, amiből sok beadást, felívelést hajtottak végre. Ezeket a szituációkat egy-két esetet kivéve azonban védőink nagyon jól oldották meg. A fordulás után már olyan helyeken védekeztünk, ahol korábban is szerettünk volna, ennek köszönhetően folyamatosan nálunk volt a labda. Szép labdakihozatalok, jó átmenetek jellemezték a futballunkat. Szép dolgokat is csináltunk, gratulálok a srácoknak, igazán férfi munkát végeztek.

Szabados Tamás: – Az ad hoc jellegű védelmünk csődöt mondott, a helyzetkihasználásunk zéró! Így a végeredmény nem lehetett kérdéses.