Kolorcity Kazincbarcika SC - Zalaegerszegi TE 0–2 (0–1) Kazincbarcika, 800 néző. V.: Nazsa T. (Albert I., Csatári T.). Kolorcity Kazincbarcika SC: Megyeri – Szemere, Szekszárdi (Heil, 68.) Lippai, Székely K. – Nagy J. (Csatári, 86.), Hleba – Kudrics (Fejes 86.), Szabó B., Pálinkás (Puska, 86) – Laczkó (Ádám F., 46.). Vezetőedző: Varga Attila. Zalaegerszegi TE: Demjén – Lesjak, Mocsi, Kálnoki-Kis, Csóka – Mim, Sankovics, Szendrei, Gergényi (Safronov, 90.) – Manzinga, Ikoba. Vezetőedző: Ricardo Moniz. Sárga lap: Szekszárdi (4), Ikoba (28.), Székely K. (57.), Gergényi (62.), Lippai T. (71). Gólszerző: Mocsi A. (0–1), az 5., Lesjak (0–2) a 76. percben. Varga Attila: – Szeretnénk gratulálni a csapatomnak, nagyon büszke vagyok a teljesítményünkre. Akadnak ugyan problámáink, de még ebben az állapotunkban is képesek voltunk megnehezíteni az ellenfelünk dolgát. Nem csak rajtunk múlt ez a mérkőzés, tovább kell fejlődnünk. Hétvégén kimegyünk a következő bajnokin és harcolni fogunk. Csak ezt tehetjük, és ezt is fogjuk tenni. Nagyon büszke vagyok a fiúk teljesítményére. Ricardo Moniz: – Nagyon komolyan vettük a mérkőzést, kellően felkészültünk az ellenfélből. A korai gól nagyon jól jött, ezután viszont kiegyenlített játék folyt a pályán . A második félidőben fizikális és szenvedélyes futballt mutattunk be, de minden dicséret megilletti a hazaia csapatot is. Boldog vagyok a továbbjutás miatt, hiszen ebben a körben a Ferencváros és a Kecskemét is kiesett. Továbbjutott a Zalaegerszegi TE