Az előző program értékeit igyekeztek megtartani, és némi újdonságot belecsempészni az idei menetrendbe. A hétvégi futam a Rally2-es sorozat harmadik, a V-Team Consulting Rally3-as bajnokság negyedik állomása lesz. A párosok részéről tapasztalható érdeklődés azt mutatja, hogy 2021 őszén érdemes volt a kemény munkát belefektetni, mert idén már 140 egység adta le a nevezési szándékát. A hivatalos program pénteken kezdődik az átvételekkel, szombaton Miskolcon tartják a prológot, vasárnap pedig Kazincbarcika környékén három helyszínen zajlik majd a száguldás.

A Népkertben

– Szerettünk volna Barcikán egy belvárosi prológot, ám ez végül meghiúsult. Ekkor jött az ötlet, hogy Miskolcon is megmutassuk a teljes mezőnyt. Két éve nem volt ralis rendezvény a Népkertben, szerencsére most lesz. Szombaton délután mindkét bajnoki mezőny valamennyi párosa felvonul a salakon – fogalmazott Juhász István, a Greenplan Kazincbarcika Rally fő szervezője. – A prológgal kapcsolatban egy jótékonysági akciót is meghirdettünk. Bárkinek lehetősége van tombola vásárlására, ha pedig a szerencse is mellé szegődik, akkor beülhet a versenyzők által felajánlott navigátori székek egyikébe. Az akcióból befolyt összeget a Nagybarcai Különleges Gyermekotthon árvái kapják majd meg.

Juhász István fő szervező bízik az újabb sikeres rendezvényben

Forrás: ME

A Greenplan Kazincbarcika Rally prológján győztes páros számára Bartha Nándor ajánlott fel egy különdíjat, de a tavaly alapított vándorserle­gért is megy majd a küzdelem. A leggyorsabb borsodi kettős kétszázezer forint pénzjutalommal gazdagodhat a hétvége után. A gyorsasági szakaszok kijelöléséért Kovács Pici Krisztián volt a felelős, aki sokat gondolkodott, végül minden mozaikdarab a helyére került.

Értékek és újítások

– Volt időszak, amikor a magyar raliban az újítások egyáltalán nem voltak jellemzőek, de hiszem, hogy szükség van rájuk – fogalmazott Kovács Pici Krisztián. – Barcikán ezúttal sok mindent meghagytunk a tavalyi menetrendből, de újdonsággal is készülünk. A program tartalmazza az előző verseny nyomvonalát, ám mégis teljesen új lesz, tehát emlékezetből senki nem fog tudni végigmenni rajta. Tavaly az év versenyének választották a futamunkat, éppen ezért nem szeretném, ha ezt a díjat idén kivennénk a kezünkből. 2021 őszén leraktuk az alapokat, minden várakozást felülmúlt a verseny, de mindannyian tudjuk, hogy folyamatosan fejlődni kell. Az elismerés kötelezettséggel is jár, újra és újra bizonyítani kell, hogy méltóak vagyunk a rendezésre. Éppen ezért én is nagyon komolyan vettem ezt a feladatot, és bízom benne, hogy a program mindenkinek elnyeri majd a tetszését.

Program péntektől

A Greenplan Kazincbarcika Rally tehát pénteken az átvételekkel kezdődik, este hat órától pedig a város főterén egy közönségtalálkozót is tartanak, ahol bárki találkozhat a versenyzőkkel, köztük az írek legendájával, Frank Kellyvel, aki az All Star kategóriában szórakoztatja majd a közönséget. Szombat délután a teljes mezőny megérkezik Miskolcra, a prológ helyszínére, vasárnap pedig a verseny érdemi része, a gyorsasági szakaszok következnek. A célba érkezett párosokat Kazincbarcika belvárosában köszöntik majd a futam végén.