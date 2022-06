Mostanában ritkán adatik meg Jobbágy Krisztián számára, hogy versenyautóban üljön. Idén ugyanis még csak egy bajnoki futamon, az Eger Rallyn hajtotta a VFTS-t. Azt megelőzően pedig 2021-ig kell visszalapozni a naptárt, hogy újabb futamon találkozzunk a nevével. A Ladás ralis a ritkább szereplés miatt fokozottan várja a Greenplan Kazincbarcika Rallyt, ahol szeretne ismét bizonyítani.

Várják a rajtot

- Nagyon tetszett a tavalyi verseny, ezért mi is elkezdtük a visszaszámlálást, várjuk a rajt pillanatát – mondta érdeklődésünkre Jobbágy Krisztián. – Bár a bajnokság eleje nem a terveknek megfelelően alakult, közel sem tettünk le arról, hogy teljes szezont fussunk, és a végén ott legyünk a kategória legjobbjai között. Az elmúlt hónapokban sok időt és energiát emésztett fel a technika. Tavaly Barcikán a verseny hajrájában felrobbant a VFTS motorja, amit azóta természetesen kicseréltünk. Az egri verseny előtt a beállításoknál nagyon jól muzsikált, a futam alatt azonban valami történt. Az új computernek lett baja, ami levette a teljesítményt. Maximum 75%-on tudtunk teljesíteni, de így is ott voltunk a kategória középén. A különbségek pedig nem voltak akkorák, hogy ne legyünk optimisták a folytatást illetően.

Fotó: Marosréti Ervin

Jó lesz a salak

Jobbágy Krisztián szerint a Greenplan Kazincbarcika Rallyn versenyképesek lesznek, mert ezt a problémát a következő erőfelmérőig meg fogják oldani. Ebben az esetben pedig egy tökéletesen felkészített VFTS viheti őket a szakaszokon. A jó eredmény így csak rajtuk múlik majd.

- Alapjában véve öregesen kocsikázunk, igyekszünk megfelelni a szurkolók elvárásainak. Ugyanakkor, ha van esélyünk egy jó szereplésre, akkor azt a lehetőséget igyekszünk megragadni – tette hozzá Jobbágy Krisztián. – Természetesen most már tisztában vagyunk a barcikai pályákkal. Minden udvariasság nélkül mondhatom, hogy nagyon tetszenek, minden szempontból élmény lesz a következő verseny. Azt az egyet sajnálom, hogy a korábban tervezett belvárosi shake-down nem valósulhat meg Kazincbarcikán, ám a népkerti salakprológ szerintem mindenkit kárpótolni fog. Két éve nem volt itt ralis rendezvény, úgyhogy épp itt az ideje. Bízom benne, hogy itt is jók leszünk, és a jól beállított, új motornak köszönhetően majd a másnapi gyorsaságikon is az élmezőnyben tudunk autózni.