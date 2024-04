Az ember színháza az emberért - ez a mondat olvasható Romano Teatro kulturális Egyesület, színtársulat honlapján. Az amatőr társulatot Szegedi Dezső a Miskolci Nemzeti Színház színművésze hozta létre 20 éve. A cél az volt, hogy a tehetséges cigány gyerekek, fiatalok is kipróbálhassák magukat a színpadon. Most júniusban megmérettetik magukat Budapesten is.

B. Tóth Erika beszélgetett a társulat vezetőjével és műszaki vezetőjével.

