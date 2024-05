Balázs F. Attila pozsonyi költő, író, műfordító lesz Kégl Ildikó vendége irodalmi sorozata következő eseményeként. Az est május 8-án, szerdán, délután fél 6-tól lesz Miskolcon, a Sub Rosa Cafeban. A szerzővel a házigazda, Kégl Ildikó író, költő, a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Csoportja titkára beszélget, közreműködik Lajos András, a Miskolci Nemzeti Színház társulatának tagja, gitáron játszik Gergely Máté.

Balázs F. Attila

A pozsonyi költő, író Marosvásárhelyen született 1954-ben, a ditrói Matematika-Fizika Líceumban érettségizett 1973-ban. Előbb Gyulafehérváron a Római Katolikus Hittudományi Főiskolára iratkozott be, majd Bukarestben szerzett könyvtáros és műfordítói oklevelet. Tizenhárom évig volt a csíkszeredai megyei könyvtár könyvtárosa, ám 1990-ben átköltözött Szlovákiába, ahol a felvidéki magyar nyomtatott és elektronikus sajtóban, valamint a könyvkiadásban dolgozott. AB-ART néven 1994-ben Pozsonyban alapított saját kiadót, s a Szőrös Kő folyóiratnak is a főszerkesztője lett. Úgy nyolc éve Magyarországon él egy Miskolc melletti községben. Így széles rálátása van a hazai, a szlovákiai és persze a romániai irodalmi életre is.