Központi leánykollégiumból apartmanház, a Zsigmondy utcai Északterv épületéből lévő irodaház: két, korábban rossz állapotú épület, amelyet a HEll csoporthoz tartozó Avalon Center Kft. újít, illetve újított fel. Emellett hamarosan újra építkeznek, hiszen lakóházat építenek a Szent István tér mellé, amely a leendő miskolci főtér térfala lesz majd egyszer. Sorolhatnánk még a beruházásokat, ezekről mind beszéltünk Tóth Róberttel, a cég ügyvezetőjével. Mindemellett az is szóba került, hogy miért tartják fontosnak miskolci épületek felújítását, miért építkeznek, alapítanak iskolát, működtetnek éttermet, terveznek hotelt a vármegyeszékhelyen, amikor akár Budapesten is beruházhatnának, mint sok más vállalkozó. További terveikről is faggatta Hajdu Mariann szerkesztő az ügyvezetőt, sőt, még a húszemeletes is szóba került, amelyre voltak terveik, de végül nem ők vásárolhatták meg.

