Hercsik Dávid 15 éve dolgozik az édesapja, Hercsik István által alapított Mento-cégcsoportban. A Corvinuson közgazdászként végzett fiatalembert a kezdetekről és a generációváltásról is kérdezzük Sikerkovácsok című podcast műsorunkban. Hercsik Dávid végigjárta a cégnél a ranglétrát, és vallja, hogy minél többet dolgozik és tesz bele egy ember az adott cégbe, annál inkább magáénak érzi a vállalkozást. A társtulajdonos a multik és a magyar családi cégek közti különbségekre is rávilágít. Mint mondja, a folyamatos növekedés és egy szint elérése szükségessé teszi, hogy a családi cégek, ha nem is multisodnak, de a családi jelleg megtartása mellett - amit fontosnak tart- nagyvállalatiasodjanak. A Mentonál ez most zajlik. Azt is vallja, hogy hosszútávú, komoly eredményeket csak kitartó munkával, nagy akaraterővel, csapatban lehet elérni.

