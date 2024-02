Alkotásai nagyon összetettek, hiszen van organikus formából kiinduló absztrakció, a sci-fi világával keveredve, de nem ritkán az archaikus szimbólumok is megjelennek a rajzokon. Az egyedi grafikák mellett fényfestéssel és épületvetítéssel is foglalkozik.

Jó néhány kultikus épületet is sikerült már megvetítenie, nem csak Miskolcon és környékén, de az ország több településén is - tudta meg a boon.hu. Az utóbbi években ebből talán kiemelkedő volt a Diósgyőri vár fényfestése, hiszen kapcsolata a Miskolci Kulturális Központtal már több évre tekint vissza.

Természetesen kihagyhatatlan ebből a felsorolásból a most 60 éves avasi kilátó januári fényfestése is, sőt mivel vonzódik az utcai művészetekhez, a Fazekas utcai aluljáró is az ő keze munkáját dicséri. Az utóbbi években egyre többet foglalkoztatja a zene, a fény és a kép kapcsolata, ebből kiindulva egy-egy zenekar produkcióját úgy próbálja még színesebbé tenni, hogy színpadi háttérvetítéseket készít koncertekhez. Szerinte a jazz, a blues és a világzene is alkalmas az ilyen fúziókra, így több zenekarral is sikerült már együtt dolgoznia.