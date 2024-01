A szegedi színház operatársulatának énekese, Nánási Helga épp a Miskolci Nemzeti Színházban próbálta vendégfellépőként Mozart Don Giovanniját, amikor megkérte a kezét László Boldizsár operaénekes.

A Cotton Club Singers egykori énekese utóbb elmesélte a decembervégi esemény körülményeit is az Észak-Magyarország 2014. január 13-i számában.

– Helgával a szegedi színházban ismerkedtünk meg, amiből szerelem lett. Egy idő után én is Szegedre költöztem, több mint három éve együtt is élünk (közben nekem volt egy válásom). Úgy gondoltam, éppen ideje, hogy eljegyezzem, s ezt szóba is hoztam két operaházi barátomnak, Hábetler Andrásnak és Herczenik Annának, akik mindketten szereplői, Helgával együtt, a Miskolci Nemzeti Színházban készülő Don Giovanni előadásnak. Az ő ötletük volt, hogy ott, a próbán kérjem meg Helga kezét. Megbeszélték Szabó Máté rendezővel is, aki úgy alakította a jelenetet, hogy Helga számára igazi meglepetés legyen a lánykérés. A tervhez illő duettben, amikor épp azt énekli: „Ő lesz a férjem?”, arra kérte Helgát: próbálják el ugyanezt, bekötött szemmel. Helga nem nagyon értette, de általában is elfogadó alkat, követte az utasítást. Még ki is forgatták, hogy a lépteimet se hallja. Amikor leoldották szeméről a kendőt, s ott álltam előtte, feltéve a kérdést, „leszel-e a feleségem”, ő válasz helyett folytatta a szerepét, s énekelte: „Jöjj hát, jöjj hát!” Csak amikor elé térdelve megismételtem a kérdést, s meglátta a dobozban a gyűrűt is, fogta fel, hogy mi is történt, s mondott végre igent. Na, akkor aztán robbant a bomba, a kollégák tapsban, sikításban, éljenzésben törtek ki – idézte az újság az operaénekest.