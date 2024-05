A felnőttek is érdeklődtek

„Az óvodástól a felnőttig, az apukáktól az anyukákig nagyon sokan jöttek. Voltak kipróbálható autóink, amik terepen vagy az aszfalton mentek. Ezen kívül a kiállított autók is nagy érdeklődésre tartottak számot” – osztja meg portálunkkal a gyereknap tapasztalatait Werner Zsolt, a Miskolci Modellautósok csapatának másik tagja. Fontos számukra, hogy a fiatalokat rávegyék arra, hogy mozduljanak ki a négy fal közül.

Nők az autók között

A Miskolci Modellautósok tagjai között nőket is találunk. Sonkoly Szilvia gyerekkorától szereti az autókat, motorokat: „Jó buli, hogy összegyűlik a társaság, kedvenceim a bükki túrák, ahol sportolunk és játszunk is közben.” Az autókkal kapcsolatban hozzátette, hogy 90 és 180 ezer forint között mozog az alap RC autók ára, de a lényeg, amikor elkezdik utána építgetni: „nekünk az is élvezet, hogy mindenhol fel tudjon menni, vízálló legyen az autó.”

Változatos programok

A modellautók kipróbálása, a kiállított járművek megtekintése mellett kreatív feladatokkal és ajándékokkal is várták a gyermekeket.

A közösségi oldalon olvastunk a rendezvényről, mondta Prebendárcsik Éva, aki két gyermekkel és párjával érkezett a rendezvényre: „Van otthon a nagyobb fiamnak RC autója és a tesóm modellautókat gyűjt, innen az érdeklődés.”

Hudák Viktória és családja is örömmel csatlakozott a gyereknapi programhoz, amit a férje munkatársa ajánlott nekik, aki a Miskolci Modellautósok egyik tagja. A két gyermekük modellautós fotóból készült kirakót rakott össze, ami után ajándékot választhattak.