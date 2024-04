A téren található egy vár is melyen egyszerre akár negyven gyerek is tartózkodhat, huszonnégy játékelem lett beszerelve, van egy kötélpiramis és egy mászóterület illetve kettő olyan elem amelyet mozgáskorlátozottak is igénybe tudnak venni. A szolgáltatási vezető kiemelte, hogy a tervezésnél az egyik legfontosabb szempont a biztonság volt, a Borsodi Fejlesztő Kft. végezte teljesen a játszótér szabványosítását és engedélyeztetését, hozzátette a létesítmény önerőből és támogatók segítségével valósult meg.

Elsőként foglalhatták el a „várat”

Budáné Tóth Gabriella a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója egy csapat gyerekkel érkezett a megnyitóra. Az igazgatónő érdeklődésünkre elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy természetközeli helyzetekben próbálhassák ki azokat a készségeket, képességeket amelyeket a tornaórákon gyakorolnak. Itt egy élet közeli, játékos helyzetben, más körülmények között tapasztalhatják meg a mozgás örömét. Észre lehet venni, hogy azok is akik a tornateremben bátortalanabbak egy-egy szerrel, egy-egy gyakorlattal ebben a helyzetben sokkal kötetlenebbül, sokkal merészebben mernek megnyilvánulni. Kiemelte, hogy az állatkert vezetésével és a zoopedagógusokkal az iskola nagyon jó kapcsolatot ápol, ezért rendszeresen járnak ide kirándulások és rendezvények alkalmával.

Most az iskola negyedik a és b osztálya próbálhatta ki az új játszóteret, ami jutalom is volt a számukra, hiszen a két osztályból az utóbbi időszakban nagyon sok szép versenyeredmény született, szép helyezéseket értek el matematika- sport- és versmondó versenyeken. A tanulók kiérdemelték tehát hogy elsőként próbálhatták ki ezt a korszerű, szép játszóteret.