Tavasztól őszig ingyenes élményprogram várja a Margitszigetre látogatókat a messze földön híres zenélő szökőkútnál. A "vízi programfelelősök" gyerekeknek és felnőtteknek is készültek zenei blokkokkal, de várják a komolyzene és a könnyebb műfajok szerelmeseit is. Idén újra külön zenei blokkot kaptak a Budapestről szóló dalok.

A zenei programot az esti órákban színes fények és a vízfüggönyre vetített filmek kísérik, a 154 fúvóka pedig gondoskodik a változatos, varázslatos vízképről. A hét minden napján üzemel a zenélő szökőkút hétfőtől vasárnapig délelőtt 10 és este 10 óra között.

Miskolci dallam adja az alaphangot

A miskolciak szívébe nemcsak az előbb felsoroltak miatt lopta be magát Margitsziget zenélő szökőkútja, hanem azért (is), mert egy miskolci zenekar, a Paddy and the Rats ír kocsmamuzsikáját is beválasztották a repertoárba.

A Paddy and the Rats ír punk rock kocsmazenét játszó miskolci zenekart ír művészneveket használó magyar fiatalok hozták létre a 2000-es évtized végén. Az első felállásban Paddy O'Reilly (dalszerző, énekes; polgári nevén Oravecz Kristóf) zenélt Vince Murphyvel (basszusgitár; polgári nevén Takács Péter) és Joey MacOnkay-val (elektromos gitár; polgári nevén Maczonkai Géza) 2008-tól. Később csatlakozott hozzájuk Seamus Connelly (dob, polgári nevén Pongrácz Balázs), Sonny Sullivan (harmonika) és Sam McKenzie (hegedű, ír síp, skót duda, mandolin; polgári nevén Szabó Sándor Balázs).

A banda zenéjében az ír és a kelta népzene motívumait ötvözi a punk rockkal, bár néhol megjelennek orosz, cigány és polka elemek is. Érdemes megnézni, maghallgatni, hogyan illik össze a vízsugarak játéka a Paddy and the Rats dallamaival.