Ritkán látható tömeg, minden talpalatnyi hely elfoglalva és hosszú sorok a pénztárnál – ez jellemezte a húsvét hétfőt a Csanyikban. Rengetegen kirándultak, túráztak a környező dombokon kihasználva a kellemes időt. Húsvéti állatsimogatóval és a tanyaházi állatok közös etetésével várta a látogatókat a miskolci állatkert.

Minden csúcs megdőlhetett

Nem állnak rendelkezésre még végleges adatok, de jó esélye van annak, hogy megdőlt a látogatócsúcs a csanyiki kirándulócentrumban.

Ede családjával eredetileg az állatkertet célozta meg, de látva a hosszú sorokat, máskorra tették át a látogatást. Megtehették, hiszen ők Miskolcról érkeztek, így egy kiadós Ortás-tetői túrát választottak, amely amúgy is kedvenc útvonaluk.

Egyébként akik sokallták a várakozást, azoknak jó tanács a netes elővásárlás, a „netes kapun” két perc alatt be lehetett jutni a parkba.

Kormos Bence és Márton Gábor Edelényből érkezett, és félórás várakozás után bejutott a vadasparkba. Náluk hosszúra nyúlt a locsolkodás, hiszen három napja tart váltott helyszínekkel - tudtuk meg. A létszám 10-15 fő volt, rokonok, ismerősök szerepeltek a listán. A nyuszisimogatástól nem voltak annyira felspanolva – volt nekem nyulam otthon is, annyira nem újdonság – jegyzi meg Bence.

Az anyukát Nikolettnek hívják, Miréna és Liliána a lányok neve, akik reggel abszolválták a családból érkezett locsolók fogadását. Budapestről érkeztek, és vendégségben vannak a nagymamánál. Kiegészítő program az állatkert meglátogatása, ahol értesültek a nyuszisimogatásról, de nem hozta annyira lázba őket, mert van egy házikedvenc nekik is otthon – mondták. Nyúl helyett a kecskéket simogatták meg, de tetszett nekik a kenguru is. Egy baj volt, hogy már nem voltak éhesek az állatok, pedig ők az etetős foglalkozást imádják – számoltak be. Még nem ért véget a húsvét számukra, este várnak további locsolókat – árulták el.

Sokan felkeresték a négy cuki fehér színű simogatni való nyuszit is, és szófogadóan nem fogták ölbe, csak a földön cirógatták a gyerekek, ám az állatkák a fokozott érdeklődés miatt még így is gyakran bújtak védelmezésért ápolójuk lábához.