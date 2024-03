Az év egyik legszebb ünnepéhez érkezve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja ismét meghirdeti az immár hagyományosnak számító Húsvét zöldítő pályázatát, amelyre április 5-ig várják a pályaműveket. A három kategóriából álló pályázat célja, hogy az ünnepi időszak közepette, a népszokások, a családi hagyományok követése mellett szempont legyen az élelmiszerpazarlás megelőzése is.

Három kategória

A tavasz illata és a természet ébredésének látványa már önmagában is képes jókedvet teremteni. Az egyre hosszabbá váló nappalokkal együtt pedig lassan megkezdődik az ünnepi készülődés is. Ebben az időszakban is tanácsos figyelni arra, hogy az ember ne essen túlzásba sem a friss alapanyagok beszerzésekor, sem az elkészített vendégváró finomságok mennyiségét illetően, hiszen ez könnyen élelmiszerpazarláshoz vezethet. Ezekre a helyzetekre kínálnak fenntartható megoldásokat az alábbi, húsvéti alapanyagok és ételek tárolásához, valamint újrafelhasználásához köthető ötletek.

A Maradék nélkül program a tudatos ünnepi készülődés jegyében idén is meghirdeti a Húsvét zöldítő pályázatát. Három kategóriában várják a pályaműveket: tojásfestés, locsolóversírás, maradékmentő receptek.

Pazarlás nélkül

A program alapvető célkitűzéseihez kapcsolódva ezúttal olyan tojásfestési és -díszítési technikákat várnak, amelyek azon élelmiszerhulladékok (például hagymahéj, céklahéj, tojáshéj) kreatív felhasználását támogatják, melyek egyúttal szép hímes tojásokat eredményeznek. Emellett idén sem maradhat el az élelmiszerpazarlás csökkentésére ösztönző locsolóversírás, amely a korábbiakban különösen nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek és felnőttek körében egyaránt.

Készül a receptgyűjtemény

Húsvétkor sok friss, hűtést igénylő alapanyag kerül a konyhákba, ráadásul az ünnepi időszakban még inkább jellemző lehet a túlvásárlás. A témában a program munkatársai praktikus ötleteket adnak, de a pályázat is kiemelt figyelmet fordít a húsvéti fogások ideális tárolási körülményeinek bemutatására. A harmadik kategória ugyanis a kreatív, maradékmentő receptek népszerűsítésének ad teret. A pályázók az egyedi receptjeik megosztása révén a szemléletformálást támogatva hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a bőséges ünnepi asztalokról egy falat se vesszen kárba. A legjobb maradékmentő receptötletek, az értékes díjazáson felül, bekerülhetnek a Nébih által összeállított húsvéti receptgyűjteménybe is. A Húsvét zöldítő pályázat a meghirdetett kategóriák mindegyikében (tojásfestés, locsolóversírás, maradékmentő recept) várja a pályaműveket egészen április 5-éig. A részletes pályázati feltételek megtalálhatóak a Maradék nélkül program honlapján.