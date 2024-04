Tízmillió forintos önkormányzati támogatásból újult meg a Tiszaújvárosi Mentőállomás. Az épület új szigetelést és festést kapott. A felújított épületet a napokban adták át. Az életmentők most már egy korszerűbb, kívül-belül felújított épületben dolgozhatnak. A korábbi években - szintén a tiszaújvárosi önkormányzat támogatásának köszönhetően - megtörtént a nyílászárók cseréje, hőszigetelése, az épület teljes villamoshálózatának felújítása és korszerű kocsibeállók épültek - tudtuk meg a tiszaujvaros.hu cikkéből.

Maga is mentőtiszt

- Tiszaújváros mindig is kiemelt figyelmet kapott, ami véleményem szerint többek között annak is köszönhető, hogy mindig is jó kapcsolat volt az Országos Mentőszolgálat és a helyi önkormányzat között. Akár rendezvényekről, vagy ügyeleti rendszerről legyen szó, mindig sikerült jól együttműködnünk, megoldást találnunk. Köszönöm, hogy Tiszaújváros önkormányzata minden erejével támogatja a helyi mentőállomást - mondta az átadón dr. Kádár Balázs, az Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Mentőszervezet regionális igazgatója.

Papp Zsolt alpolgármester, aki maga is mentőtisztként dolgozik, az átadón hangsúlyozta, egy ilyen szépen felújított épületben sokkal jobb, kellemesebb érzés dolgozni, mint korábban. Ha a jövőben bármi probléma adódna az állomáson, az önkormányzattal közösen biztosan találnak majd rá megoldást.

Mindennapos helytállás

- A helyi önkormányzat és a mentőállomás egyik kiemelt közös pontja az, hogy mi mindannyian a városért dolgozunk, mindannyiunknak szívügye Tiszaújváros! Én mindenkinek köszönöm a mindennapi helytállását. Egy jól működő mentőállomás nélkül, ez a város nem tudna létezni - köszönte meg a mentők munkáját dr. Fülöp György polgármester, aki ígéretet tett arra, hogy a jövőben is maximálisan támogatni fogja a helyi önkormányzat a Tiszaújvárosi Mentőállomást.