Csütörtökön még bevásárolhatunk húsvétra, minden üzlet nyitva lesz de pénteken, vasárnap és hétfőn korlátozottak lesznek a lehetőségek. Március 29-én nagypéntek lesz, azaz ünnepnap, munkaszüneti nap. Fő szabály szerint pénteken az üzletek zárva tartanak, így tesznek a nagy multiláncok üzletei is és a plázák üzletei is.

Március 30-a, szombat egy normál heti pihenőnap. A nagyszombat nyitva tartás szempontjából csak egy szokványos szombat, eszerint lesznek nyitva az üzletek. Március 31 -én húsvét vasárnap majd április 1 -én húsvét hétfő lesz, mindkét nap ünnepnapnak és munkaszüneti napnak számít, ezért az üzletek zöme zárva lesz.

Azokon a napokon (nagypéntek, húsvét vasárnap és hétfő), amikor az üzletek fő szabály szerint zárva lesznek, lehet azért vásárolni, de csak jóval kevesebb helyen, mint máskor. Vásárolhatunk például a benzinkutakon található shopokban, az éjjel-nappal nyitva tartó üzletek egy részénél is, önálló virágboltokban, újságosoknál édességboltokban, vendéglátó – és szórakozóhelyeken is. Érdemes tehát előre tájékozódni, ha esélyes, hogy húsvétkor is boltba kell menni valamilyen okból.

Érdemes időben beszerezni a gyógyszereket

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) felhívja a figyelmet, hogy mivel a gyógyszertárak nagy része zárva lesz, a rendszeresen alkalmazott gyógyszereket érdemes minél előbb beszerezni. Olyan készítmények megvásárlását is ajánlják amelyek váratlan helyzetek esetén alkalmazhatók. Ilyenek például a megfázásos tüneteket enyhítő gyógyszerek, az orrcsepp, a torokfertőtlenítő, valamint a gyomor- és emésztési panaszokat csökkentő készítmények.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is minden évben figyelmeztet a gyógyszertárak ünnepek miatti megváltozott nyitva tartására, ami az idén a következőképpen alakul.

Március 29-én nagypénteken, kizárólag a 0–24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Március 30-án nagyszombaton, a szombaton és pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati, pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12:00 óráig tartanak nyitva, zárás után pedig ügyeleti vagy készenléti szolgálat érhető el. Március 31-én húsvétvasárnap kizárólag a 0–24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Április 1-én húsvéthétfőn kizárólag a 0–24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Április 2-tól keddtől visszaáll a megszokott nyitvatartási rend.

Húsvéti a helyi közlekedésben

Nagypénteken (március 29.) és húsvétkor (március 31. és április 1.) a miskolci villamosok a vasárnapi, az autóbuszok pedig a szabad- és munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek, a következő kivételekkel: az 1-es, az 1G-s, a 43-as és az 53-as autóbuszok az ünnepnapokra érvényes menetrend szerint közlekednek, a 44-es járatok nem közlekednek, a menetrendkönyvben aláhúzással jelölt 3-as, 7-es és 21-es járatok nem érintik az Auchan, illetve a Lidl áruházat. Az utasok jegyeiket és bérleteiket városszerte 20 automatánál tudják megváltani, valamint díjtermékeink többsége mobiljegyként is megvásárolható. Március 29. és április 1. között a jegy- és bérletpénztárak 7 órától 14 óráig tartanak nyitva, kivéve az ügyfélszolgálti jegy- és bérletpénztárat, amely ezen időszak alatt zárva tartanak. Az MVK weboldalán, illetve az Android és iOS rendszereken elérhető MobilON alkalmazással ezeken a napokon is valós idejű adatok alapján tervezhetik meg utazásukat az utasok.

Utazás MÁV-val és Volánbusszal

A MÁV és a Volánbusz azt kéri, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi és hétvégi közlekedési rendről. Az egynapos (24 órán belüli) utazást tervezőknek érdemes kihasználni az új Vármegye24 és Magyarország24 napijegyek kínálta előnyöket, a kedvező árú utazást vonattal, HÉV-vel vagy helyközi busszal. A vonatközlekedésben a következő változások lesznek: március 28-án a pénteki napra, 29-én a szombati,30-án és 31-én az ünnepnapi, április 1-jén a vasárnapi, 2-tól a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok. A húsvéti ünnepek és a tavaszi tanítási szünet idején várhatóan sokkal többen utaznak a vonatokon és a távolsági buszokon, mint egy átlagos hétvégén. Erre készülve a MÁV-START figyeli az utasforgalmat, és ha kell, több kocsival indítják az InterCity-vonatokat.

A Volánbusz esetében március 28-án, csütörtökön a hét utolsó tanítási szünetes munkanapjára, 29-én, nagypénteken munkaszüneti napra, 30-án, szombaton szabadnapra, 31-én, húsvét vasárnapján munkaszüneti napra, április 1-jén, húsvéthétfőn a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint indulnak a buszjáratok. Április 2-án, kedden a hét első tanítási szünetes munkanapjára, 3-án és 4-én tanítási szünetes munkanapra, 5-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapjára vonatkozó közlekedési rend lesz érvényben. Április 6-án, szombaton szabadnapon, 7-én, vasárnap a hét első tanítási- és munkanapját megelőző munkaszüneti napon, 8-án, hétfőn pedig már a hét első tanítási- és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok.