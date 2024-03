Minél több náció muzsikusait ismerem meg, annál jobban megbecsülöm a magyar zenei élet résztvevőit. Azért vállaltam el ezt a munkát, mert már éreztem magamban kellő rutint ahhoz, hogy ne csak asszisztens legyek egy művészeti vezető mellett, hanem én magam kezdjek bele munkába egy csapattal. A Miskolci Szimfonikus Zenekartól már az első hangverseny után is szép érzésekkel váltam el. Érdekes az a kémiai folyamat, ami karmester és zenekar között zajlik le. Szívembe zártam az együttest és érzem a viszonzást is. Ennek köszönhető, hogy példátlanul nagy többséggel szavaztak bizalmat nekem. Úgy érzem, hasonló álmokat kergetünk a vezetőséggel is, és remélem, egy részét meg is fogjuk tudni valósítani