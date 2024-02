Miskolcon a Kuruc utca 65. szám alatt található épületegyüttesben hat épületszárny található. Ebből háromban jelenleg is bölcsődei nevelés folyik, hat nevelési egységben. Az épület további szárnyaiban tankonyha működik – írta közleményében a miskolci városháza sajtóosztálya. Ennek fejlesztése kezdődhet most meg 170 millió forint Európai Uniós, illetve kormányzati támogatással.

Bővül az épület

A projekt megvalósítása során az épület bölcsődei épületrésze egy újabb szárnnyal bővül, melynek eredményeként a kapacitás két nevelési egységgel, 28 fővel növekszik, a jelenlegi épület egyes helyiségei megújulnak. Az új gondozóegység a meglévő épület szerves folytatásaként épül meg oly módon, hogy továbbra is egységes intézményi helyiség-struktúra alakuljon ki. A projekt eredményeként a bölcsőde infrastrukturális és energetikai fejlesztése támogató környezetet teremt a kisgyermekek nevelése, gondozása számára, illetve növeli a bölcsődében dolgozók és közvetetten a szülők komfortérzetét. A tervezett eszközbeszerzés korszerű játszó- és nevelési eszközökkel segíti majd a gyermekek fejlődését. A megvalósuló fejlesztés 28 új bölcsődei férőhely létrehozásával járul hozzá a bölcsődei férőhely hiány enyhítéséhez. A fejlesztés évvégére fejeződik be.