"Lemegyünk a nyugati szárny pincéjébe. Kiderül: a csonka torony statikai problémák miatt nem épül meg. De legalább azok nem bánják, akik a várat romos állapotában szerették. A déli szárnyban viszont öt kis terem lesz: azok lesznek a mesterségek szobái. Keleti szárny, emelet. Ott középen a kápolna áll majd. Onnan jobbra és balra, a mindent a királyokról elnevezésű szoba. Lesz tudás szobája is, ugyancsak interaktív módon, érintőképernyős kütyükkel. Északi szárny: éremverde kap helyett ott és lesz EU-szabványos lift is. Ahol állunk, a nyugati szárnyban lesz egy hatalmas ivó. Asztalokkal, illatos füvekkel, és működő fatüzeléses kemencével" – vezette körbe olvasóit is az írás.

"A látogatókat nem teremőrök fogadják majd, hanem olyanok, akik akár bemutatnak egy középkori hímzést, vagy mesélnek a lovagi életről" – tette hozzá a szakember. "A reneszánsz teremben táncot is lehet majd tanulni, míg a lovagteremben egy hatalmas szőnyegen a Szent László legenda jelenetei láthatóak majd" – így az egy évtizede az akkori elképzelésekről szóló írás.