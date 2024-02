Habár a magyar baloldali képviselők folyamatosan a pedagógusokat használták fel önös politikai céljaikra, a balliberális európai parlamenti képviselőik pedig sorozatosan az uniós pénzek hazánknak való folyósítását blokkolták, a pedagógusok béremelése a kormány tervei szerint alakul. Az állami fenntartású iskolákban a tanárok, a tanítók, az óvodapedagógusok és a gyógypedagógusok február 5-én, hétfőn megkapják az átlagosan 32,2 százalékkal megemelt fizetésüket – tájékoztatta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár szerdán a pedagógus-szakszervezeteket. Az is kiderült, hogy a nem állami – egyházi, önkormányzati – fenntartású iskolákban és óvodákban a munkáltatók feladata utalni az emelt béreket, a fedezetet a kormány számukra is biztosítja. A munkáltatók január 30-ig mintegy 140 ezer kinevezési okiratot módosítottak, a hét hátralévő részében pedig megtörténik a bérszámfejtés, majd indulhatnak a kifizetések.

Örülnek a béremelésnek

Lapunknak Vízkeletiné Juhász Judit, a Nemzeti Pedagógus Kar vármegyei elnöke elmondta, hogy örülnek a megvalósult pedagógusbér és illetmények emelésének.

„Az óvodapedagógusok és a szakképzésben dolgozók béremelése is megtörtént. Véleményem szerint örvendetes, hogy a pályakezdőknél nagyobb százalékú az emelés, hiszen az ő esetükben már szinte egyenlő volt a fizetésük a középfokú végzettséggel rendelkező pedagógusok és egyes nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókéval” – hangsúlyozta. Aláhúzta: a diplomás átlagbérhez való viszonyítás igazságos helyzetet teremt a rendszerben.

A pályakezdőket is megbecsülik

A vármegyei elnök a taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója is egyben. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi volt a tanárok reakciója a béremelésre.

„Intézményünkben több fiatal, gyakornok besorolású, illetve frissen pedagógus, 1. kategóriába sorolt pedagógus dolgozik, így nagyon jó érzés volt látni intézményvezetőként a megelégedett mosolyt az arcukon, amikor áttekintették az illetményemelést tartalmazó papírjaikat” – osztotta meg tapasztalatait. Arra is kitért, hogy az idősebb pedagógusok és a már nyugdíjasként tovább foglalkoztatottak is elégedettségüknek adtak hangot. „Azt gondolom, hogy ez a folyamat, aminek a kezdetén vagyunk, végre azoknak a pályán lévő kollégáknak is meggyőző, akik elégedetlenségüknek adtak hangot az utóbbi időben” – húzta alá.

Folytatódik a béremelés

Ismeretes, hogy a kormány döntésének értelmében a következő két évben is folytatódik a pedagógusok béremelése. Az idei bérnövelésre a kormány létrehozott egy alapot, amelyben 340 milliárd forintot különített el. A tanárok fizetésének emeléséhez szükséges forrás döntő többségét a magyar költségvetés biztosítja.