Másodszor látta vendégül A zene az kell című podcastben Horváth Imre szerkesztő Bárdos Istvánt, a Reflex zenekar frontemberét. Tavaly nyáron arról beszélgettek, hogy milyen a fogadtatása a Reflexről írt könyvének, amely egyfajta korlenyomata is az elmúlt évtizedek helyi zenei életének. Most pedig az adta az apropóját a podcastnak, hogy karácsony előtt megjelent a Miskolci Rocklegendák című könyve is Bárdos Istvánnak, amelyben húsz helyi zenekart vesz górcső alá a Tröszttől, az Eddán át a Bíborszélig.

A szerző mesélt a podcastban a zenekarok kiválasztásáról, a könyv írásáról és fogadtatásáról.

Hallgassa meg!

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!