A Rotary Club Miskolc-Tapolca ifjúsági napjának keretein belül mutatkoztak be a hazánkban élő argentin, mexikói és brazíliai cserediákok, valamint az érdeklődők a távoli országokból hazaérkezett magyar diákok élménybeszámolóit is meghallgathatták szerdán Miskolcon.

Életre szóló tapasztalatot szereznek

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program célja, hogy a világ különböző országaiból érkező fiatalok megismerjék egymást, más országok, földrészek életét, nyelvét és kultúráját. A program keretében egy alapos kiválasztási eljáráson átesett és gondosan felkészített 15-17 éves, középiskolai tanulmányaikat még be nem fejezett tehetséges fiatalok utazhatnak a Rotary Nemzetközi Diákcserében résztvevő országokba. A diákok nemcsak az őket támogató Rotary klubokat és Rotary kormányzóságokat képviselik, hanem minden esetben hazájuk „kulturális nagykövetei” is.

„A programban résztvevő diákok életre szóló élményekkel gazdagodnak a külföldön töltött hónapok alatt, ami alapjaiban határozza meg fiatal felnőttként a társadalomba való beilleszkedésüket, és ezáltal hozzájárul későbbi boldogulásukhoz is” – mondta dr. Zsúdel Tamás, a Rotary Club Miskolc-Tapolca klubelnöke. Hozzátette: elhivatottak abban, hogy a Miskolcon élő diákok is részesei legyenek a három vagy kilenc hónapos külföldi tartózkodásnak, ahol nemcsak tapasztalatokat szereznek, hanem életre szóló barátságokat kötnek. Arról is beszélt, hogy februárban felkeresik Miskolc középiskoláit a programmal, hogy minél több diákhoz eljusson a cseredákprogram lehetőségének a híre.