Akadt azonban olyan is, aki csak apróságokat vett ma délelőtt, ugyanis az ünnepeket nem otthon tölti, illetve olyannal is sikerült beszélnünk, aki ebben az időszakban nem a piacot, hanem a bevásárló központokat részesíti előnyben, így a piacon csak nézelődött. Termékekből van elegendő, az árakban viszont meglehetősen nagy a szórás, így érdemes szétnézni, hogy a pénztárcánknak megfelelő árut vásároljuk meg.

Gyorsan fogy a tojás

Sokan a karácsonyi ebéd, sütemény alapanyagait igyekeznek beszerezni ilyenkor. Volt olyan árus, aki nem vette még észre, hogy többen vásárolnának zöldséget, gyümölcsöt, hiába közeledik az ünnep. Tapasztalatai szerint ezeket inkább a karácsony előtti utolsó 1-2 napban szeretik beszerezni a vevők.

Ami viszont feltűnt számunkra a sétánk során, hogy a tojás nagyon gyorsan fogy.

„Ami eddig a legjobban fogyott nálunk, az a káposzta és a tojás, de sárgarépát, paprikát és paradicsomot is jócskán adtunk már el. Ezen a héten már sokkal nagyobb a forgalmunk, mint eddig volt, és valószínű, nagyon sokan jönnek a hétvége felé is” - mondta el Molitorisz Gréta árus.

A hagyományos cikkek mellett a karácsonyfák száma is jelentősen csökkenni kezdett az elmúlt héthez képest, de van még választék, szaloncukorból, díszekből is széles még a kínálat.