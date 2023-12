Vargáné Bodnár Henriett, a Végállomás bistro&wine tulajdonos-üzletvezetője elmondta, úgy érzékelik egyre népszerűbb, hogy karácsonyi menüt rendelnek az emberek. Náluk azonban nem a klasszikus vagy hagyományos étlap található meg.

Mi mindig egy kicsit különlegesebb menüvel készülünk, hogy egy kis éttermi élményt varázsoljunk a rendelőink otthonába, azok számára, akik nyitottak ezekre a speciális ételekre.

„Természetesen készül hagyományos leves, harcsa halászlé is, de különlegességekkel, például vargányakrémlevessel is szolgál az étterem, amit gesztenyével és zempléni kemény sajttal kínálnak. A főételek között igazán különlegességnek számít többek között a garnélával töltött lazacderék narancsos, korianderes ananász salsával, sült padlizsánnal és sárgarépás miso-mártással, vagy a fűszeres mázzal kent, omlós kacsamell erdei gyümölcsös, sült céklával, római gnocchival és lilakáposztaporral. Desszertként pedig mogyorótortával és bejglikkel is készülünk többféle ízesítéssel.” A szakember hozzátette, ezt a szolgáltatást, a házhoz szállítást a covid idején indították el sikerrel. Ezért úgy döntöttek, hogy karácsonykor és szilveszterkor megtartják, hogy a vendégeiket ne hagyják cserben.

Leterheltek a konyhák

Bágyi Péter, a sárospataki Hotel Bodrog Wellness igazgatója elmondta, ebben az időszakban a konyhák különösen leterheltek. Ők is azt tapasztalják, hogy az elmúlt években egyre népszerűbb, hogy sokan inkább megrendelik a karácsonyi menüt, amit majd a saját otthonuk kényelmében fogyasztanak el.

Nem hozzák el az egész családot az étterembe, hanem inkább hazarendelik az ételt. Tipikus ételeket, mint például a halászlevet, töltött káposztát, ezeket házhoz szállítjuk, de az étteremben is át tudják venni a vendégek

- tette hozzá.

Az éttermek mellett számos cukrászda készül a hagyományos bejglivel vármegyeszerte, de van, ahol több ízesítést is felajánlanak a dióson és a mákoson kívül a vásárlóknak karácsonyra.

A Desszertem cukrászműhely és kávézó többek között somlói galuskával, gesztenyepürével, pürémákos, tonkababos bejglivel kandírozott naranccsal. Tokaji szamorodniban áztatott aszalt sárgabarackos vagy nyirfacukros diós, mákos bejgli is készül azok számára, akik a desszerteket inkább a cukrászra bízzák. Ezek mellett karácsonyi tortákat és gasztrocsomagokat is beszerezhetnek az érdeklődők sok vendéglátóhelyről. Aki karácsonyi menüt vagy süteményt szeretne rendelni, annak érdemes szétnézni a városban vagy az interneten, a legtöbb helyen azonban már csak a mai napon lehet választani a finomságok közül.