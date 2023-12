Úgy tartja a hagyomány, hogy vannak olyan ételek amelyek szerencsét hoznak az új évre. Stiller Tamás kreatív séffel beszélgettünk a tradíciókról, valamint néhány fortélyt is elárult a számunkra, hogy hogyan érdemes elkészíteni a sertéssültet, vagy éppen a lencsét.

Általánosságban mi az, amit szerencsés elkészíteni szilveszter napjára?

- Mindenkinek megvannak a szokásai amelyeket szereti követni - kezdi a Stiller Tamás. - A halat és a szárnyasokat kerüljük, ami ilyenkor az asztalra való az egy jó disznótoros, egy jó sült malac, a lencse. Én azt tapasztalom, hogy a magyar emberek eléggé hagyománykövetők, elkészítik ezeket az ételeket. Ám érdemes színesíteni egy kicsit a megszokottat, a hagyományost. A lencsék közül például használhatunk feketét, vöröset is akár. Több zöldséggel lazább és könnyebb falatok is készíthetünk - ajánlja a séf.

Sertést, többféleképpen

,,A sertéshúst is többféleképpen készíthetjük el. Szinte bármit kitalálhatunk, a nagy klasszikusok például a töltött hús, a fasírt mellett. Másnapra savanyú káposztás ételt is készíthetünk sertésből. Télen összetettebb levesek kerülnek otthon nálunk az asztalra, például savanyú leves malachússal, de ez akár az új évre, vagy szilveszterre is jó lehet. Tudok olyanról, aki például húslevest főz az év utolsó napján, az is jó ötlet” - mondja Stiller Tamás. ,,Már benne vagyunk a disznóvágás időszakában. Ezért egy jó hurka, kolbász is jó választás lehet. Én például most úgy fogom elkészíteni, hogy nem külön teszem a húst és a rizst, hanem hurkát csavarok bele a kelkáposztába és úgy rakom majd be a sütőbe. Ehhez azonban jó minőségű hurkára van szükség - tette hozzá. ,,Sokan készítenek ilyenkor kocsonyát is. Én azt javaslom, hogy próbáljunk meg színesíteni az elkészítési módon, vegyük elő a kreativitásunkat” - emelte ki a s kreatív séf.

Fontos, hogyan fűszerezzük

A hiedelem úgy tartja, hogy a malac orrával előre túr, azaz a jövőbe mutat, és közben még a szerencsét is kifordítja a földből, ezért lett a szilveszter kedvenc étele a malac- és sertéshús. Emellett zsírossága miatt ízletes fogás, és a jólétet képviseli.

Mit ajánl a séf a jó sült elkészítéséhez?

- Magának a húsnak az összetételét kell megérteni, hiszen más a zsírtartalma, az inas részei máshogy puhulnak. Egy tarját, egy szűzpecsenyét, egy hosszú karajt, vagy combot, lapockát, vagy fő kedvencünket, a csülköt másképp sütjük, mit az egyéb húsokat. A legfontosabb mindig a kezdő hőmérséklet. Az egyben sült húsokat érdemes előfűszerezni: főként magokkal, korianderrel, mustármaggal, különféle borsokkal, köménymaggal. Ezeket kézmelegen mozsárban törjük össze, egészen porrá, és nagyon finomra őrölt, friss szegfűborssal bolondítsuk meg. Ez jól áll a sertésnek. Kevés sóval, pici cukorral a sertéshúsban lévő cukrot is elő tudjuk csalogatni, és ettől még jobb kérget lehet neki sütni.

A kezdő hőfokra oda kell figyelnünk!

,,A kezdő hőfok, ahogy már mondtam nagyon fontos” - hangsúlyozta a séf. Először is nagyon forró legyen a sütő, 220-230 fok körüli. Utána tekerjük le 130-ra, és szépen, lassan átsütjük. Ettől sokkal zamatosabb lesz, a zsírok jobban átjárják a húst. A másik lehetőség, ha tepsiben sütjük meg. Ilyenkor lehet mellé zöldségeket, hagymát, répát, gyökér petrezselymet, paszternákot tenni. Ha pedig egy fokhagymával is megbolondítjuk, akkor egy jól átpasszírozott mártást is készíthetünk hozzá, amit akár egy kis fehérborral is felönthetünk. Érdemes szezonális zöldségeket használni, például kelbimbót, spenótot. Ezzel szép, színes köretet tudunk tálalni a hús mellé.

Lencse is kerüljön az asztalra!

A lencse sem maradhat ki a sorból, hiszen úgy tartják, a fogyasztása meghozza a szerencsénket. A babona szerint szerencsehozó képessége abban rejlik, hogy rengeteg apró szemből áll. Minden egyes szem pénzt szimbolizál, ennél fogva minél többet fogyaszt valaki, annál szerencsésebb lesz.

- Én a hagyományos, barna lencsét beáztatom, többször átmosom, és mi szoktunk hozzá tenni feketét vagy vöröset is. Zöldségekkel, például répával és angol zellerrel összekeverjük, ezeket lencse méretűre vágjuk. Jófajta zsiradék, akár füstölt szalonna tökéletes az indításhoz. Nálam a babér az mindig megjelenik az ételben. Ha már a hagyományokról van szó, akkor úgy gondolom, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a jó lencséhez zsíros rántás dukál, amit egy kis tejszínnel lehet lazítani. Új év napjára nálunk barbecue oldalas készül a lencséhez. A szószból szoktam beletenni a lencsébe is, mert kell egy kis ecetes íz a főzeléknek. Amikor a berántás megtörtént, akkor megy bele a nagyon apróra vágott répa és angol zeller. 5-10 perc alatt megpuhulnak, hiszen aprók, nem kell őket túlfőzni, a jó minőségű barbecue szósszal pedig megmaradt az ecetessége.

Jó étvágyat kívánunk mindenkinek

A mondás szerint amilyen az év első napja, olyan lesz az egész év. Ezért a csirkéből vagy tyúkból készült ételeket ne fogyasszuk, hiszen elkaparják a szerencsét. A pulykáról pedig azt tartják, hogy mérgelődést, veszekedést hoz a házhoz. Kerüljük a halat is ugyanis elúszik a szerencsénk.

Takarítani, mosni, szemetet kivinni nem szabad, mert ezek a házimunkák elvihetik a szerencsét. Viszont legyen rend körülöttünk, mert a rendetlenség káoszt vonz. Január 1-én orvoshoz sem szabad menni, mert egész évben betegek lehetünk. Ügyeljünk arra is, hogy ne veszekedjünk aznap senkivel, mert az illetővel egész évben haragos lehet a viszonyunk.

Szerencsében gazdag, boldog új évet kívánunk mindenkinek!