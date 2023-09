Portálunk megkereste írásban a politikust, arra voltunk kíváncsiak, hogy: Miért távolította el az ominózus videót? Honnan veszi, hogy az Ellipsumot bárki nappal fürdőként, éjszaka pedig akkumulátorgyárként akarja üzemeltetni? Tudja, hogy az Ellipsum tulajdonosa és üzemeltetője Miskolc? – ahol ön önkormányzati képviselő, méghozzá a várost irányító Velünk a Város frakció tagja? A bejegyzése tájékozatlanságból, vagy más, netán politikai okból született?

Erdei atombunkernek látja az Ellipsumot

Erdei Sándor Zsolt rövidített válaszát közöljük: Egyre inkább tűnik úgy, hogy a Kormány Északkelet-Magyarországot veszélyes-anyag üzemek létesítésére használja. Képviselőként, és magánemberként is szeretném, ha ez a gyakorlat megváltozna. Az Ellipsum fürdő kezdetektől gyanús beruházása volt a Fidesz-kormánynak. A fürdő eleve gyár, üzem külsőt kapott, óriási beton csarnokokkal, külsőleg atombunker megjelenéssel, és sajnos a mélyfúrás sem érte el a célját, olyan szinten rekedt meg a munka, hogy a vizet jelenleg is fűteni kell, így a fürdő működtetése rendkívül gazdaságtalan, hemzseg a hibáktól, üzemeltetése veszteséges. Ugyanakkor van víz, ha nem is olyan hőmérsékletű, mint a fürdőhöz kellene. Ha a város nem fogja tudni gazdaságosan üzemeltetni, valamilyen megoldást kell találni. Mi legjobban azt szeretnénk, ha fürdő maradhatna. Felmerül a kérdés, mi a célja a Fidesz kormánynak: Vajon gyár, vagy üzem lesz az Ellipsumból is?

Arra a kérdésre, hogy miért törölte az általa feltöltött videót, a képviselő nem válaszolt.