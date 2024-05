– Nagy örömmel jöttem a mai átadó ünnepségére, mert ismét megújult és korszerűbb lett egy olyan intézmény a városban, amellyel méltán büszkélkedhetünk – mondta el ünnepi köszöntőjében Tállai András miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő.

– Az itt és a környéken élők számára kiemelten fontos a korszerű járóbeteg-szolgáltatás, hogy kulturált környezetben és a legmodernebb orvos diagnosztikai eszközökkel történjenek a vizsgálatok, s hogy megfelelő egészségügyi ellátásban részesüljenek a betegek – fejtette ki a miniszterhelyettes. Szerencsésnek érzem magunkat abból a szempontból, hogy Mezőkövesdet és a térséget nem kerülte el az egészségügyi fejlesztés. Gondoljunk itt a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet megújulása mellett a térség számos orvosi rendelőjének, egészségügyi intézményének fejlesztésére is. Bízom benne, hogy a fejlesztések megvalósulásával tovább szolgálhatjuk a térség és Mezőkövesd lakosságát és segíthetjük az egészségügyben dolgozókat hivatásuk még magasabb színvonalú ellátásában - hangsúlyozta a képviselő.

– Valamennyi állampolgár joggal várja el, hogy az állam segítse a boldogulását élete számos területén. Ez elképzelhetetlen a jól képzett , lelkiismeretes orvosok, egészségügyi dolgozók nélkül akik munkájukat felkészülten és megbízhatóan végzik. A közt szolgálni nem egyszerű feladat, mert nem csak egy állás, hanem hivatás, évekre, évtizedekre szóló elköteleződés is egyben – sommázta Tállai András. Az ünnepség végén Dr. Kelemen Anna főorvos mutatta be az új berendezéseket melyeket a rendelőkben is megtekintettek a vendégek.