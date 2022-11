Erdei Sándor szerint a Fideszre voksolók miatt nem érkezik meg hazánkba az európai uniós helyreállítási alap, ami csaknem 3000 milliárd forintot jelent Magyarországnak. Az önkormányzati képviselő (aki korábban az egyesült baloldal színeiben indult az országgyűlési választáson és el is bukta azt – a szerk.) újabb posztban értekezik az uniós források kapcsán. „A Fidesz kormányra szavazóknak köszönhetően nem érkezik meg a pénz, köszönjük nekik” – írja a posztjában a képviselő. (Brüsszel szerdán a magyar helyreállítási terv elfogadását, viszont a költségvetési kifizetések befagyasztását javasolja. A döntést az Európai Unió Tanácsa hozza majd meg – a szerk.)

Ismeretes, hogy a magyar kormány az őszi országgyűlési ciklusban a törvényalkotási időszakban, nagy hangsúlyt fektetett az Európai Bizottság által kért törvények megalkotására. Többek között: az csökkentették az egyszereplős közbeszerzések arányát, illetve felállították az Integritás Hatóságot, amely az unióból érkezett pénzek elköltését hivatott ellenőrizni.

Minősítik a választópolgáraikat

„Politikai öngyilkosság az, amikor egy politikus azokat a választókat minősíti, akik esetleg nem őt, vagy a hozzá tartozó pártot, pártokat preferálják” – nyilatkozta portálunknak Nagy Ervin a XXI. század intézet politikai elemzője. Hozzátette: Az ilyen kijelentések, posztok nem csak sértőek, hanem politikailag is öngólt jelent, főleg akkor, ha az adott tisztségviselő a jövőben is szeretne szavazókat maga mellé állítani. A politikai elemző rámutatott arra: „Jól megfigyelhető az országban az, hogy a baloldali, vagy baloldali kötődésű politikai szervezetek egyre szélsőségesebben politizálnak, egyre radikálisabb a mondanivalójuk”. Nagy Ervin szerint A magyar politikai kultúrát ezek a szavak és tettek egyre mélyebbre húzzák. „Nagyon szerencsétlen az, ha ezeket az országos tendenciákat, egy-egy településen a helyi politikában is viszontlátjuk.” A választópolgárók sértegetése vagy minősítése antidemokratikus, és az elmúlt években megszokott volt a mostani baloldaltól, hogy nem önvizsgálatot tartott, hanem a választópolgárokat hibáztatta azért, mert nem ők nyertek a választásokon. Boros Imre közgazdász azt mondta a pénzről, amelyről Erdei Sándor is posztolt: „A helyreállítási alap pénzei járnak hazánknak, hiszen a járvány hatásainak tompítását szolgáló megoldás azért jöhetett létre, mert ahhoz Magyarország is támogatását adta”. Hangsúlyozta azt is: Hazánk minden évben hozzájárul a brüsszeli költségvetéshez, jövőre például 604 milliárd forinttal. A közgazdász szerint a magyar gazdaság már nincs olyan kiszolgáltatott helyzetben, mint 2010 előtt volt, így a függősége is kisebb az uniós forrásoktól. Ezzel együtt jelentős segítséget jelentenek ezek az összegek. „Ez nem adomány, nem ajándék, hanem olyan pénz, ami jár hazánknak is, mert annak megtermelésében a magyar emberek is jelentős szerepet játszottak” – mondta. Boros Imre portálunknak azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország nem szeretett volna korábban közös hitelt felvenni az Európai Unióval, de a déli tagállamokra tekintettel hozzájárult a közös hitel felvételhez, a kötelezettségekkel együtt.