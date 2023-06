A legutóbbi önkormányzati választásokon, 2019-ben több országos hírportálon is téma volt, hogy Magyarország legfiatalabb polgármesterét választották meg Encsen. Az akkor 24 éves Mikola Gergely nagy fába vágta a fejszéjét, de településfejlesztési munkája és marketingstratégiája beérni látszik. A város korábbi negatív megítélése négy év alatt pozitív irányt vett – mondta a polgármester azon a kötetlen sajtóeseményen, amelyet csütörtökön tartott az encsi polgármesteri hivatalban, újságíróknak. Elhangzott az is, hogy a megkezdett munkát folytatni kívánja, ezért szeretne 2024-ben, a következő önkormányzati választáson is a polgármesteri címért indulni.

Jól haladnak a célok felé

Amikor átvették a lakosság szolgálatát 2019-ben, akkor voltak futó projektek, amelyeket sikerült befejezni – hangsúlyozta Mikola Gergely. 2020-ban kérdőíven kérdezték meg a lakosságot, és így próbálták meghatározni azokat a fejlesztési irányokat, amelyekből ki akartak indulni. 2020 augusztusára már tudták a célokat, amit szeretnének megpályázni. Összesen 11 projektötletet nyújtottak be, eddig nyolc pályázatukat bírálták el pozitívan, több, mint két milliárd forint értékben – emelte ki a polgármester.

Drónfelvétel az Encsi Ipari Parkról

Forrás: Encs, polgármesteri hivatal

Hatalmas munka lesz

2015-ben bezárták a városi uszodát, azóta amortizálódik az épület. Közcélú szabadidőközpont létrehozására bruttó 400 millió forintot nyertek 2022-ben. Ennek köszönhetően létre tudnak hozni egy több generációs szabadidőközpontot - gyermekektől az idősekig-, az uszoda jelleg megtartásával. Lesz a komplexumban játszóház a legkisebbeknek, de a nagyobbaknak is – tudatta a polgármester.