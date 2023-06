A cikkünk aktualitását az adja, hogy az elmúlt hetekben több köztéri fa is autóra dőlt Miskolcon, különösebb előzmény nélkül. A szakértők szerint a leggyakoribb ok, amely a minden előzmény nélküli fakidőlésnek oka lehet az a korhadás. A fa korhadása különböző tüneteket mutathat, amelyek segíthetnek azonosítani és felismerni a problémát. Az egyik leggyakoribb tünet a korhadó fánál a látható gomba vagy penész megjelenése. A korhadt faanyag kiváló táptalajt biztosít a gombáknak és penésznek, amelyek elkezdhetnek növekedni a fa felületén vagy akár a repedéseken belül is. A korhadás miatt a faanyag elveszítheti eredeti szilárdságát és keménységét.

Amikor megérintik vagy megütik a fa felületét, lehet, hogy lágyabbnak vagy ropogósnak érzhetjük. Ez azért van, mert a korhadt faanyag elveszíti tartósságát és szilárdságát. A korhadás előrehaladtával a fa szerkezete elkezdhet megsérülni. A korhadt fa különböző repedéseket, lyukakat és üregeket mutathat, amelyek a faanyag belső részeiben alakulnak ki. Ezek a repedések és üregek általában a korhadás mértékétől függenek. A korhadás miatt a fa ágai vagy gallyai elkezdhetnek kiszáradni és elhalni. Ez azt eredményezheti, hogy az ágak levelei elszáradnak vagy lehullanak, és az ágak vékonyabbá és törékennyé válnak. Fontos megjegyezni, hogy a korhadás tünetei változhatnak a fa fajtájától, az életkorától, az időjárási körülményektől és más tényezőktől függően.

Vizuálisan is ellenőrzik

Megkerestük a Városháza sajtóosztályát azzal kapcsolatban, hogyan szűri a Városgazda a közterületen lévő fák állapotát.

– Miskolc közterületein a fák vizsgálata helyszíni bejáráson vizuális felméréssel történik. Amennyiben a szakember számára nem egyértelmű a fa egészségi állapota, abban az esetben Társaságunk tulajdonában lévő Fakopp 3D akusztikus tomográf mérőműszerrel mérjük fel a fa szerkezetének összetételét és ezután teszünk intézkedést a gallyazásra vagy a kivágásra – írták megkeresésünkre. Hozzátették: korábban a Vár utcai védett gesztenyefasor vizsgálatánál is ugyanilyen mérőműszer használatával állapították meg a fák egészségi állapotát.

–Kiegészítésként használtak egy úgynevezett „húzó” vizsgálatot is. Társaságunk nem rendelkezik ilyen vizsgálat elvégzéséhez szükséges műszerrel – hangsúlyozták. Azt is írták: az elmúlt egy évben több veszélyes fára vonatkozó bejelentés érkezett a Társasághoz. – Minden esetben felülvizsgáltuk a bejelentéseket és amennyiben a szakember is hasonlóképpen ítélte meg a bejelentett fa állapotát, azonnal intézkedtünk a növényzet gondozását vagy kivágását illetően. A 2022. évben az élet és balesetveszélyessé is válható növényzettel kapcsolatban, soron kívüli ütemezéssel 2587 darab gallyazást és 596 darab fakivágást végzett el Társaságunk – részletezték.