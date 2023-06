Szinte nem telik el olyan hét, hogy ne jelenne meg valamilyen poszt, amely a közterületek állapotával foglalkozna Miskolcon, azonban a nyári időszakban egyre több a panasz a fűnyírással vagy éppen a le nem nyírásával kapcsolatban a városban. A közterületeken tavaly is voltak gondok a fűnyírással, nincs ez idén sem másként az általunk megkérdezettek szerint. Hétfőn vettük górcső alá a forgalmasabb tereket és parkokat Miskolcon. A tapasztalat az volt, hogy ugyan néhány helyen nyírják folyamatosan a füvet városszerte, azonban jócskán akadnak hiányosságok. Az egyik belvárosi parkot mintha kihagyták volna a Városgazda szakemberei, hiszen térdig érő fűben sétáltunk.

Botrányosnak tartják

Munkatársunk megkérdezett több arra járót is, hogy mennyire elégedettek a közterületek állapotával. Szinte mindenki talált valamilyen kivetnivalót. Tóth Ágnes azt kifogásolta, hogy sokan a magasabb fű miatt könnyebben beleléphetnek a kutyapiszokba. „Főleg a gyerekeket érinti ez a probléma, hiszen nehezebben veszik észre az ürüléket, de az is gond, hogyha le is vágják a füvet, akkor sokszor otthagyják, nem szedik össze a levágott gazt, amit a szél szétfúj mindenfelé” – panaszolta a boon.hu-nak.

Szatmári Zsoltné azt nyilatkozta, hogy félmunkát végeztek a házánál a munkások. „Az egyik felét levágták a házunk előtt, a másikat pedig ott hagyták” – mondta. Hozzátette: az allergiásoknak okoz ez a legnagyobb problémát. „Negyven éve vagyok allergiás, így most is érzem, hogy minden zöld virágzása rossz a számomra” – mutatott rá.

Egy név nélkül nyilatkozó pedig azt osztotta meg portálunkkal, hogy a diósgyőri városrészen már hetek óta szenved a pollen okozta panaszoktól és a füvet is rég vágták. Korábban megkerestük az illetékes Városgazdát is, akik azt írták portálunknak: Első körben az úgynevezett intenzív és I-es kategóriájú területeken vágják a füvet a munkatársaik. Illetve azt is hozzátették, hogy mindig az időjárás függvényében végzik a munkálatokat.