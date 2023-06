- Madarászként legtöbbször olyankor találkozunk lódarazsakkal, amikor odú ellenőrzést végzünk. Például, hogyha a fokozottan védett szalakóták odútelepeit tisztítjuk meg külterületen, ahol D-típusú nagy méretű odúkat használunk, akkor számítanunk kell rá, hogy azokat lódarazsak, vagy szökött házi méhek foglalják el – mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője, a beporzó rovarok és darazsak szakértője. - Megtanultuk, hogy mielőtt elkezdjük kinyitni a létrát és felmászunk rá, szemrevételezzük az odút akár távcsővel is, hogy nincsenek-e ott az őrszemek a bejáratánál. Ha igen, akkor nem megyünk fel hozzá, nehogy baleset legyen belőle.

A környezet jelzést ad

A tavasz második fele és a kora nyár, ha párás, esős, akkor különösen kedvez a darazsak és a méhek rajzásának.

- Hogyha ebben az időszakban a természetben kirándulunk, fontos odafigyelni a környezetünkre és ügyelni az apró jelekre. A mesterséges odú nem sokkal több mint száz éves találmány, ezért az öreg fák természetes odvaiban is számítani kell rovarok fészkeire. Alapszabály, hogy sem ezekbe, sem más üregekbe nem szabad benyúlni. Lódarazsak esetében az odúk bejáratánál mindig tartózkodik néhány állat, amelyek őrködnek, ők az őrszemek. Ezeket könnyű észrevenni, illetve a rovarok zúgása is hallható lehet már messzebbről. Némely csípős darázsfaj a derékmagasságú fű közé építi a fészekét, ezért ilyen mezőkön nem jó átgázolni. A földben fészkelő fajok pedig egészen nagyok lehetnek. Az üregük bejárata mindössze hüvelykujj méretű, de belül kitágul, ahol akár leveses tányér méretű darázsfészkek függhetnek. Úgyhogy az ilyen üregek környezetét kerüljük, mert, ha beleszakad a lábunk, sok csípést kaphatunk. A globális kereskedelem és a klímaváltozás következtében elkezdett terjedni a világon a Japánban honos üreglakó óriás lódarázs, ami körülbelül egér méretű és halálos a mérge. Egyelőre az Amerikai Egyesült Államokban és Franciaországban terjedt el inváziós fajként. Ha mégis megjelenne hazánkban is, mérete és hangja miatt könnyen észrevehető lenne már több méterről – jelentette ki az MME szóvivője.

Meglepetés a villanyóránál

A darazsak többsége nem veszélyes, sőt fontos szerepük van a kártevők távol tartásában.

- A klasszikus sárga-fekete, redős szárnyú családokban élő darazsak – papírdarázs, német és francia darázs, lódarázs – a fészkük közelében támadékonyak. Ettől függetlenül nélkülözhetetlen szerepük van a természetben, hiszen a lárváikat mezőgazdasági és kiskerti kártevőkkel táplálják. Így nem tanácsolom, hogy lefújjuk őket rovarirtó szerrel. A száraz, meleg, esőtől védett helyeket kedvelik a darazsak. A legtöbb kertes ház padlásán, eresze alatt, melléképületeiben megtelepedhetnek, de a tenyérnyi darázsfészkekkel nem kell csinálni semmit, mert általában félreeső területen találhatóak. Az ember ezeken a helyeken, ha lassan mozog és figyel felfelé, akkor akár egészen megközelítheti a fészkeket anélkül, hogy bármi baj érné. A villanyóra szekrénye azonban okozhat némi meglepetést, amikor kinyitjuk. Ha darázsfészket találunk benne, akkor kapálózás nélkül minél gyorsabban húzódjunk hátrébb – javasolta a szakértő.

A lódarázs nem játék

A tűzoltókat, vagy kártevőirtókat riaszthatjuk lódarázsfészek eltávolítása miatt.

- Az egyszerű darazsakkal szemben a lódarazsak a nagy termetüknek, méretüknek köszönhetően és az agresszív családvédő viselkedésünk következtében nagyon veszélyesek lehetnek. Amennyiben a lódarazsak fészkelnek a házunkban, akkor a legjobb, ha rovarriasztó, kártevőirtó szakembert hívunk. Közterületen pedig a tűzoltók is tudnak intézkedni, akiket ma már legegyszerűbben a 112-es segélyhívó számon keresztül lehet elérni. Különösen lényeges, hogy jelezzünk nekik, ha a lódarázsfészek óvoda, iskola épületén, vagy más középületen található! Raj támadása esetén nem tehetünk mást, mint, hogy elfutunk és közben védjük a szánkat és az orrunkat. Ugyanis a szájon, vagy torkon belüli csípés fulladáshoz vezethet. A csípés hatását ecettel, vagy citromlével enyhíthetjük. A kálcium eredményessége bizonytalan. Súlyos esetben azonnal hívjuk a mentőket és kövessük a diszpécser tanácsait – ajánlotta Orbán Zoltán.