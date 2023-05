Az M30-as autópálya megépítésével jelentősen megnőtt a térség esélye arra, hogy bekapcsolódjon a nemzeti és nemzetközi gazdasági vérkeringésbe.

Encs önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat ezért nyújtott be közösen az Encsi Ipari Park fejlesztésével összefüggő uniós pályázatot, melyre 2022. decemberében nettó 800 millió forint támogatást ítéltek meg. A fejlesztéssel, valamint hazai és külföldi gazdasági társaságok számára kedvező feltételek nyújtásával az Encsi Ipari Park is vetélytársa lehet több, térségi ipari parknak. Ahhoz azonban, hogy ezt a lehetőséget ki tudják használni, egy jól átgondolt stratégia mentén és egységesen kell a városnak fellépni – mondta Mikola Gergely, Encs polgármestere.

Közösen gondolkodnak

„Az elmúlt években több alkalommal is kikértük a lakosság véleményét a várost érintő kérdésekben, így tettünk például a fejlesztési irányok meghatározásával, az Integrált Településfejlesztési Startégiával, vagy éppen a városi rendezvényekkel kapcsolatban is. Ezeket a visszajelzéseket aztán beépítettük a döntéshozatalunkba, vagyis nem csak meghallgattuk, de meg is hallottuk az encsieket. Most is ezt az elvet követjük, ezúttal az Encsi Ipari Parkkal kapcsolatban várjuk a lakosság véleményét. Az encsiekkel, a helyi vállalkozókkal közösen kívánjuk meghatározni a fejlesztése irányát. Látjuk ugyanis a negatív példákat országszerte: a lakosság és a városvezetések közötti jelentős feszültség alakulhat ki akár egy-egy cég, beruházó betelepülése kapcsán” – fogalmazott a polgármester.